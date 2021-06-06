هنــا كوبري دوت الخليج 2021.. أطول جسر فى العالم

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كوبرى دوت الخليج ، من المشاريع التنموية المهمة التى سعت الدولة المصرية تنفيذها خلال الفترة الماضية، هو مشروع كوبرى دوت الخليج، الذى يربط بيط شرق القاهرة وغربها، حيث أنه متد من ميدان الخلفاوى بشبرا وحتى الجهة المقابلة من النيل ناحية جزيرة الوراق.

كوبرى دوت الخليج، يعد من أطول الجسور على مستوى العالم، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، تسمح بمرور الفنادق العائمة الكبرى، كما يتوافر ممشى زجاجي بطول الكوبرى للمواطنين.

كوبرى دوت الخليج 2021

العديد من الفعاليات التى أقيمت على كوبرى دوت الخليج، وذلك خلال المناسبات التى تمر بالدولة المصرية، كما أنه تم تسجيله فى موسوعة جينيس العالمية، لاعتباره من ضمن أطول الجسور فى العالم.

مساحة واتساع الكوبرى طويلة وممتدة للغاية، حيث أنه يبلغ ارتفاع أعمدة الجسر 96 متر فوق مستوى سطح البحر، كما أن عرض الفتحة الملاحية تصل 300 متر، ويرتكز أيضًا على 6 أعمدة، بالجهة الشرقية و3 بالجهة الغربية، فى حين أنه يبغل إجمال وزن الهيكل المعندي العلوي 10 آلاف طن.

كوبرى دوت الخليج.. إمكانات مهولة

تلك الإمكانات المهولة التى تتوافر فى كوبرى دوت الخليج تمنحه قدره على الاستمرار لمدة زمنية طويلة، فهو مكون من كتلة خرسانية متينة، ويسير عليه مئات السيارات خلال اليوم.

من قبل أقامت الشركة المتحدة احتفالًا ضخمًا يوم رأس السنة، وتضمنت العديد من العروض والألعاب النارية المختلفة، وهذا الحفل الذى أقيم على الجسر شهد إقبالًا كبيرًا من المواطنين.

كوبرى دوت الخليج، له العديد من الفوائد المتعلقة بحركة السير فهو يساهم فى السيولة المرورية ويسهل من حركة السيارات من شرق القاهرة إلى غربها، ويمكن للمواطنين السير على الممشى الممتد بطول الكوبرى، مما يسمح للمواطنين التنزة خلال تلك الفترة المسائية.

كوبرى دوت الخليج، الذى يعد من أكبر الجسور على مستوى العالم يعادل 1000 عمارة سكنية، ويمتد من الطريق الدائرى غرب النيل وأعلى جزيرة الوراق، وفرع النيل الشرقيى، ويربط الكوبرى أيضًا القطاع المار أعلى جزيرة الوراق، بمنطقة شبر أعلى نهر النيل، والذى تم تركيب آخر قطعة خرسانية منه فى أبر 2014 بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسيي.