/634815/تعرف-على-موعد-امتحانات-الثانوية-العلمي-علوم-2021

بدأت وزراة التربية والتعليم و التعليم الفني اليوم، في وضع اللمسات النهائية لامتحانات الثانوية العام للعام الدراسي 2021.

امتحانات الثانوية العامة

جاء ذلك عقب الاعلان عن المواعيد النهائية لامتحانات الثانوية العامة هذا العام، حيث تقرر أن تبدأ امتحانات الشعبة العلمية 10 يوليو وتنتهي 2 اغسطس والشعبة الادبية 11 يوليو وتنتهي 29 يوليو، على أن يتم نتائج التصحيح بعد أسبوعينمن نهاية الامتحانات.

دوت الخليج، يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة موعد امتحانات الثانوية العامة، ونرصد فى التقرير كافة التفاصيل بامتحانات الثانوية العامة، وإليكم التفاصيل:-

قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أن الامتحان التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون نموذج مصغرا للامتحانات النهائية للثانوية العامة، موضحا أنه لن يكون هناك أى إنترنت داخل المدرسة أثناء أداء الامتحانات واى شريحة لن تعمل داخل المدرسة والتابلت سيكون عليه الأسئلة وإجابة الطالب فقط وآى محاولة للغش سيتم التعامل معها بكل صرامة.

الامتحانات التجريبية

أشار الوزير أن الامتحان التجريبى الذي ستعقد وزارة التربية و التعليم يوم 21 يونيو القادم هدفه التعرف على نوعية الأسئلة وضبط التابلت، مشيرا إلى أن الوزارة عقدت 3 امتحانات تجريبية شهري أبريل و مايو.

وأكد وزير التربية و التعليم، أن أي سؤال تكون فيه شكاوى كثيرة سنقوم بتصحيح عينة عشوائية وإذا اكتشفنا صدق كلام الطلاب، سوف نصحح الخطأ لصالح الطلاب.

وأضاف أن الوزارة سوف تسمح بدخول الكتاب المدرسي أو طباعته، مع السماح لكل طالب أن يكتب ملاحظاته، لكن لن نسمح بدخول ملخصات وكتب خارجية.

وأوضح أن الطالب سيحصل على وقت كاف للإجابة على نسختين من الامتحانات فى الثانوية العامه الورقية والإلكترونية، موضحا أن الإجابة عن نسختى الامتحان اختيارية وليست إجبارية والطالب يختار أى طريقة للإجابة سواء الكترونى أو ورقى.

وبالنسبة التشعيب، أكد الوزير أن هذا العام هو الاخير عام لنظام التشعيب علي يتم إلغاءه في خريف 2022 بعد انخفاض محتوي الدراسي للمناهج الجديد ليكون التشعيب علمي و أدبي فقط.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 سوف يخوض 675 ألف طالب وطالبة في 2500 لجنة ثانوية عامة علي مستوي الجمهورية، منهم 574 ألف طالب نظامي، و 100 ألف طالب منازل