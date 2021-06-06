/634816/بين-ميناءي-الإسكندرية-والدخيلة-الرئيس-السيسي-يوجه-بإنشاء-ميناء-المكس

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالارتقاء بالعنصر البشري في السكة الحديد وتدريب العاملين بها وانتقاء الكوادر من خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا للعمل بالسكة الحديد.

اجتماع مع رئيس الوزراء

فضلًا عن تدريبهم على أحدث النظم التكنولوجية في هذا المجال في الخارج وكذلك بالمعاهد التعليمية للقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل.

وفيما يتعلق بتطوير منظومة الموانئ، وجه الرئيس بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس بين ميناءي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.

مشروعات المحطات المائية

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ مائة وسبعة عشر مليونا وسبعمائة وثلاثون الفا وخمسمائة وسبعة وثمانون جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٢٥ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ مائة وستة وثلاثون مليونًا وثمانمائة وسبعة وتسعون الف وستمائة وتسعون جنيها.

موازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة

كما وقع الرئيس السيسي قانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ خمسة مليارات وثلاثمائة وخمسة وستون مليونا وتسعمائة واربعون ألفا ومائتان وسبعون جنيها.

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠٢١ بربط الحساب الختامي لموازنة هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ خمسة مليارات واربعمائة واثنان وثمانون مليونا واربعمائة وسبعة وستون الفا واربعمائة واربعة جنيهات.

هيئة النقل العام بالقاهرة

ووقع الرئيس السيسي قانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢١، بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للسنة المالية ٢٠١٩-٢٠٢٠، بمبلغ مليار وثمانمائة وتسعة ملايين وثمانمائة وخمسة وخمسون الفا وخمسمائة وثلاثة جنيهات.