/634817/مواعيد-مباريات-الزمالك-حتى-نهاية-الدوري

أعلن اتحاد الكرة المصري عن جدول الدوري الممتاز الجديد طبقا للمواعيد الجديدة وفقا للإرتباطات القادمة سواء على المستوى الدولي والأجندة الدولية ، أو على مستوى مواجهات الفرق المصرية في البطولات الإفريقية ، ويستعرض دوت الخليج جدول مباريات الزمالك خلال مواجهات الدوري القادمة.

منافسات الأسبوع 26 الزمالك ضد أسوان وتقام المباراة بين الفريقين يوم 17 يونيو وتنطلق المواجهة على استاد القاهرة.. الساعة 9 مساء منافسات الأسبوع 27.. المقاصة ضد الزمالك وتقام المباراة بين الفريقين يوم 28 يونيو وتنطلق المواجهة على استاد السويس.. الساعة 9 مساء منافسات الأسبوع 28.. الزمالك ضد غزل المحلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم 5 يوليو وتنطلق المواجهة على ستاد القاهرة .. الساعة 9 مساء منافسات الأسبوع 29.. الاتحاد السكندرى ضد الزمالك.. يوم 7 أغسطس وتنطلق المواجهة على ستاد الإسكندرية .. الساعة 9 مساء منافسات الأسبوع 30.. الإسماعيلى ضد الزمالك وتقام المباراة بين الفريقين يوم 12 أغسطس وتنطلق المواجهة على ستاد الإسماعيلية.. الساعة 7 مساء مواعيد مباريات الزمالك في الدوري الممتاز منافسات الأسبوع 31.. الزمالك ضد وادى دجلة وتقام المباراة بين الفريقين يوم 15 أغسطس وتنطلق المواجهة على ستاد القاهرة.. الساعة 9 مساء منافسات الأسبوع 32.. سيراميكا ضد الزمالك وتنطلق المواجهة على ستاد السويس وتقام المباراة بين الفريقين 18 أو19 أغسطس منافسات الأسبوع 33.. الزمالك ضد الإنتاج الحربى وتقام المباراة بين الفريقين ستاد القاهرة وتنطلق المواجهة يوم 22 أو23 أغسطس منافسات الأسبوع 34.. البنك الأهلى ضد الزمالك وتنطلق المواجهة على ستاد بتروسبورت وتقام المباراة بين الفريقين يوم 25 أو 26 أغسطس يذكر أن اتحاد الكرة أعلن تأجيل الأربع جولات الأخيرة في بطولة الدوري الممتاز للأهلى أمام المصرى و الجونة و أسوان تطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. وكان اتحاد الكرة قد أصدر الجدول الجديد صباح اليوم قبل ان يقوم بإرساله للأندية من أجل الإطلاع عليها ، ويأتي هذا في ظل مشاركات الأندية في البطولات الإفريقية حيث يواجهة النادي الأهلي الترجي التونسي بينما ينافس بيراميدز في نصف نهائي الكونفيدرالية.

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