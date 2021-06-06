البابا تواضروس يكتب عن دير السلطان فى مجلة الكرازة

جدة - نرمين السيد -

وجاءت افتتاحية العدد بقلم قداسة البابا تواضروس الثانى تحت عنوان "دير السلطان" حيث استهل قداسته مقاله بعرض لتاريخ علاقة الأقباط المصريين بالقدس بدأت من القرن الرابع الميلادى منذ حضورهم تدشين كنيسة القيامة، مشيرًا إلى أنهم يمتلكون مكانًا فى الكنيسة هناك كغيرهم من الطوائف المسيحية القديمة الموجودة فى مدينة القدس.

ثم تناول قداسة البابا قيمة ومكانة مدينة القدس العظيمة عند المسيحيين والمسلمين على حدٍ سواء، مؤكدًا على أن قضية القدس وقضية فلسطين كانتا وماتزالان حاضرتين فى ضمير الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك من خلال الجهود التى بذلها ويبذلها الآباء بطاركة الكنيسة القبطية ومطارنتها وأساقفتها، وكذلك أقباط مصر والقدس كلٌ فى تخصصه فى المحافل الدولية.

وأعلن قداسته موقف كنيستنا القبطية فى هذه القضية وهو الدعوة لإرساء سلامٍ شاملٍ وعادلٍ ودائمٍ، بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولكل شعوب المنطقة للتعايش السلمى المشترك.

وأوضح قداسة البابا بشيء من التفصيل فى الجزء الثانى من المقال تاريخ دير السلطان وأهميته حيث أكد على أن هذا الدير أرضًا مصرية داخل مدينة القدس، وللدولة المصرية جهود كبيرة فى هذا الملف، إذ ظل الدير فى حوزة الأقباط يملكونه حتى القرن السابع عشر الميلادى عندما استضافوا الرهبان الإثيوبيين بعد أن تخلوا عن أملاكهم هناك بسبب عجزهم عن دفع الضرائب لسلطات الاحتلال العثماني.

وأضاف قداسة البابا، أن الإثيوبيين ظلوا يقطنون دير السلطان فى ضيافة الأقباط حتى عام ١٨٢٠ ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن والمشكلة تمر بمتغيرات سياسية ودولية.

واختتم قداسته المقال بهذه الكلمات: إننا نؤمن أنه بالصلاة والحوار وإعمال العقل والحكمة مع طول البال فى الجهود الدبلوماسية المستمرة، سوف يحل المشكلة ويرجع الحق إلى أصحابه.

أما عن المقالات فواصل نيافة الأنبا بساده دراسته فى سفر التكوين وجاء مقاله تحت عنوان "اليوم الثاني: للخليقة - خلق الجلد (تك١: ٩-١٣)".

"أغناطيوس الثيؤفورس" تحت هذا العنوان استعرض نيافة الأنبا متاؤس سيرة ومسيرة هذا الأسقف الشهيد.

من جهة أخرى، تأمل نيافة الأنبا مارتيروس فى أيقونة "العذراء المرضعة" فى مقاله الذى حمل نفس الاسم.

بينما استكمل نيافة الأنبا مقار حديثه حول إنجيل يوحنا إنجيل الملك "3" فى مقاله الذى حمل عنوان "يوحنا المعمدان وجماعة قمران".

هذا بالإضافة إلى العديد من المقالات والموضوعات الهامة والهادفة لكوكبة من الآباء الكهنة والخدام المتخصصين.

يذكر أن مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.