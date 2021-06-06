أسقف شبرا يلقى عظة الأحد على قناة ON

جدة - نرمين السيد - ألقى الأنبا أنجيلوس، الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، صباح اليوم، كلمة عبر قناة ON إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المالكة لقنوات ON - dmc - الحياة - cbc، وذلك فى إطار عظة الأحد الأسبوعية.





جاءت العظة عن الأحد الخامس فى فترة الخمسين المقدسة، والذى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، وقدم نيافته عدة تأملات من بينها ارتباط محبة المسيح بحفظ وصاياه والعمل بها وهو المعنى الذى تورده الكنيسة فى قراءات اليوم. ويتولى الكاتب الصحفى أشرف صادق، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام مهمة الإعداد لعظة الأحد الأسبوعية، التى يتبادل أحبار الكنيسة تقديمها منذ انطلاقها.

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