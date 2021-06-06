وزيرة الصحة: فحص 4215 طفلا من غير المصريين ضمن «علاج ضعف وفقدان...

أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن إجراء الفحص الطبي لـ4215 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة.
واوضحت وزيرة الصحة أنه تم إجراء المسح السمعي لـمليون و644 ألفًا و438 طفل حديث الولادة، وذلك منذ انطلاق المبادرة فى شهر سبتمبر عام 2019.
يذكر أن المبادرة انطلقت في 1346 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.
ونوهت الوزارة على استقبال استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات "100 مليون صحة" للاهتمام بالصحة العامة.
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