/634819/كاريترون-يتلقي-عرضين-للرحيل-من-نادي-الزمالك-والمدرب-يرد

نشر الاعلامي عمر ربيع ياسين عبر حسابة الشخصي “فيس بوك”، عن عروضين مقدمين إلي كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك، ولكن المدرب يرغب في الإستمرار داخل جدران القلعة البيضاء.

وكتب عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”كارتيرون يتلقى عرضين من الحزم السعودي والنجم الساحلي التونسي في فترة التوقف الدولي والمدرب يفضل الاستمرار مع الزمالك”.

ويستعد فريق الزمالك لمباراته المقبلة أمام فريق اسوان، والتي من المقرر إقامتها يوم 17 المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة 26 من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان .. والقنوات الناقلة

ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

محمد عواد

ومن جانب آخر حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أداء بعض التدريبات الإضافية عقب انتهاء مران الفريق، اليوم أمس السبت.

وأدى عواد تدريباته تحت قيادة أيمن الطويل مدرب فريق 2003 بالقلعة البيضاء، الذي تولى تدريب الحراس لحين عودة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، ويؤدي محمد عواد تدريبات إضافية من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون المدير الفني للفريق، ومن جانب آخر اجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون، أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق، فيما عاد محمود علاء لاعب الفريق للتدريبات الجماعية بعد استكمال شفاءه.

أسامة نبية

وأوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن المدير الفني سيحسم قراره في الأمر، ويناقش كل الاحتمالات مع الجهاز المعاون، في خوض الفريق الأول بالزمالك مباراة ودية قبل لقاء أسوان في الدوري.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الجونة اللقاء الذي انتهي بالتعادل السلبي.