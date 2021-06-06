الأهلي مُهدد بفقدان 21 نقطة في الدوري بسبب المنتخب الأولمبي.. تفاصيل

/634821/الأهلي-مهدد-بفقدان-21-نقطة-في-الدوري-بسبب-المنتخب-الأولمبي-تفاصيل

يخوض النادي الأهلي العديد من المواجهات خلال بدون لاعبيه الدوليين والمقرر إنضمامهم لصفوف المنتخب الأولمبي أثناء المشاركة في أولمبياد طوكيو في شهر يوليو المقبل ، ويستعرض موقع دوت الخليج مواجهات المارد الأحمر خلال فترة التوقف الدولي.

وتأتي المباريات التي من المقرر أن يخوضها الأهلي بدون لاعبيه الدولي والتي يبلغ عددها 7 مباريات كالتالي:

الأهلي أمام المقاولون والمقرر إنطلاقها مساء 8 يوليو المقاصة أمام الأهلي والمقرر إنطلاقها مساء 11 يوليو الأهلي أمام البنك الأهلي والمقرر إنطلاقها مساء 22 يوليو

مواعيد مباريات الأهلي في غياب اللاعبين الدوليين

الأهلي أمام الإنتاج الحربي والمقرر إنطلاقها مساء 25 يوليو أسوان أمام الأهلي والمقرر إنطلاقها مساء 29 يوليو الأهلي أمام دجلة والمقرر إنطلاقها مساء 2 أغسطس الأهلي أمام سيراميكا والمقرر إنطلاقها مساء 5 أغسطس

يأتي هذا في ظل خوض منافسات أولمبياد طوكيو القادمة للمنتخب الأولمبي والتي تتعارض مع مواجهات المارد الأحمر في تلك الفترة ، والذي تأتي القائمة كالتالي:

- مصر ضد إسبانيا والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف صباحًا، يوم الخميس 22 يوليو.

- مصر ضد الأرجنتين والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف صباحًا، يوم الأحد 25 يوليو.

- مصر ضد أستراليا والمقرر إقامتها في تمام الواحدة ظهرًا، يوم الأربعاء 28 يوليو.

مواجهات الأهلي في الأجندة الدولية

بينما جاءت مواعيد الفريق في باقي المواجهات كالتالي:

الأهلى ضد بيراميدز يوم الخميس 1 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساءً على ستاد السلام بالجولة 27 للدوري

سموحة ضد الأهلى يوم الاحد 4 يوليو وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد الاسكندرية بالجولة 28 للدوري

الاهلى ضد الاسماعيلى يوم الاثنين 9 أغسطس وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد الاسكندرية "مباراة مؤجلة"

الاهلى ضد انبى يوم الخميس 12 اغسطس وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 9 مساء على ستاد السلام " مباراة مؤجلة"

طلائع الجيش ضد الأهلى يوم الاحد 15 أغسطس وتقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 7 مساء على ستاد الجيش بالسويس بالجولة 31 للدوري