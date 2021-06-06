/634822/رسالة-وتحفيز-تعليق-مثير-من-محمود-تريزيجية-صورة

وكتب تريزيجية عبر حسابة السخصي”فيس بوك”:”‎لا تستهن بأي خطوة ولو كانت صغيرة، فكل شجرة كانت حبة وكل إنجاز كان فكرة وكل عظيم كان مجهول”.

والجدير بالذكر أن أثبتت الأشعة المبدئية إصابة محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا والمنتخب المصري، بقطع في الرباط الصليبي للركبة بعد أن تعرض اللاعب لإصابة خطيرة خلال لقاء ليفربول الذي أنتهي بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف وحيد.

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان .. والقنوات الناقلة

ويغيب تريزيجية عن صفوف المنتخب المصري لمدة 9 شهور على أقل تقدير، وبذلك قد يغيب جناح أستون فيلا عن صفوف الفراعنة خلال منافسات كأس الأمم الإفريقية القادمة والمقرر إقامتها في يناير القادم 2022 بالكاميرون، الأمر الذي يفتح تواجد العديد من اللاعبين خلال الأيام القادمة.

تشهد معسكرات المنتخب المصري القادمة، مشاركة عدد من اللاعبين بدلا من محمود تريزيجية المصاب بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وتفتح إصابة جناح أستون فيلا الطريق أمام رمضان صبحي لاعب بيراميدز، طاهر محمد صاهرر جناح النادي الأهلي، أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، حسين الشحات ، لاعب المارد الأحمر.

وكانت تقارير إنجليزية قد كشفت عن حجم إصابة محمود حسن تريزيجية،والتي تعرض لها خلال مباراة ليفربول الإنجليزي، في المباراة التي حسمها النادي بالفوز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز وشهد اللقاء تسجيل محمد صلاح هدف الريدز الأول.

قائمة المنتخب الأولومبي

حراسة المرمي :محمد صبحي -محمود جاد -عمر صلاح – مصطفي شوبير.

خط الدفاع: اسامه جلال -محمد عبدالسلام -محمد عبدالمنعم -احمد رمضان (بيكهام )- محمود الجزار- كريم العراقي -عمار حمدي -احمد أبو الفتوح -كريم فؤاد. خط الوسط: اكرم توفيق -امام عاشور -احمد سعيد - ناصر ماهر - حسن علي - محمد صادق - رمضان صبحي -احمد عبدالقادر - إبراهيم عادل - طاهر محمد طاهر - عمر مرموش - فوزي الحناوي.

خط الهجوم : مصطفي محمد - احمد ياسر ريان - صلاح محسن - ناصر منسي - فادي فريد.

موعد مباراة منتخب مصر

وقد تم ترتيب إقامة مباراتين وديتين امام منتخب جنوب افريقيا المتأهل لأولمبياد طوكيو بعد ان حقق برونزية البطولة الأفريقية التي فاز بها المنتخب المصري، ويقع في المجموعة الأولي بالاولمبياد وتحددت المباراه الأولي يوم 10، والثانية يوم 13 يونيو.