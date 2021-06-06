/634823/طبيب-المنتخب-التونسي-يكشف-حجم-إصابة-فرجاني-ساسي

كشف الجهاز الطبي لمنتخب تونس حالة فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك بعد الإصابة التي لحقت به خلال مواجهات نسور قرطاج مع الكونغو ضمن مواجهات الأجندة الدولية.

وأكد الدكتور سهيل الشملي أن الإصابة تعرض لها فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومتوسط ميدان نسور قرطاج أمس في الدقيقة 79 من لقاء الكونغو ليست خطيرة ولا تدعي للقلق.

الجهاز الطبي التونسي يكشف حجم إصابة ساسي

ووضح رئيس الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أن فرجان ساسي سيكون متواجد مع الفريق غدا بعد أن يستأنف نسور قرطاج تدريباته غدا الإثنين استعدادا للمباراة الودية الثانية والمقرر إقامتها مساء الجمعة أمام منتخب الجزائر.

على جانب أخر منح الجهاز الفني لمنتخب تونس راحة لمدة يوم للاعبي منتخب تونس بعد أن خاضوا أمس المباراة الودية ضد الكونغو الديمقراطية والتي انتهت لصالحهم بهدف دون رد في لقاء شهد مشاركة على معلول وفرجاني ساس.

الجدير بالذكر أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك لم يجدد تعاقده مع الفارس الأبيض خلال الفترات الماضية وشط أنباء على توقيعه لنادي قطري.

قائمة منتخب تونس لمواجهة الكونغو

فاروق بن مصطفى – معز بن شريفية – معز حسّان – عاطف الدخيلي – ياسين مرياح – آدم بالأمين – محمد دراغر – علي معلول – منتصر الطالبي – ديلان براون وجدي كشريدة – إلياس السخيري -محمد علي بن رمضان – أنيس بن سليمان – عيسى العيدوني– عمرالرقيق – علي العابدي – أسامة الحدّادي – – سيف الدين الخاوي – حمزة رفيعة – حنبعل المجبري – الفرجاني ساسي – سيباستيان توناكتي – يوسف المساكني – نعيم السليتي – وهبي الخزري – علي يوسف – عصام الجبالي وسيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل المنتخب التونسي لمواجهة الكونغو كالتالي: معز حسان - وجدي كشريدة - علي العابدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - عيسى العيدوني - الفرجاني ساسي - نعيم السليتي -محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني - وهبي الخزري".