نائبات البرلمان يُطالبن بالسفر لـ«قطاع غزة» لمساندة الأشقاء بفلسطين «خاص دوت الخليج »

/634824/نائبات-البرلمان-يطالبن-بالسفر-لـقطاع-غزة-لمساندة-الأشقاء-بفلسطين-خاص-تحيا-مصر

تقدمت النائبة جيهان البيومى، عضو مجلس النواب، للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بطلب موقع من العديد من النائبات برغبتهم بزيارة قطاع غزة دعما وتأيدا لقرارات الرئيس السيسي.

وتضمن الطلب بأنه استنادا إلي الدور المحوري البارز للدولة المصرية في حل القضية الفلسطينية، وما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي من دور تاريخي تجاه الأشقاء بفلطسين وما شهدناه من أيام من إرسال دعم لقطاع غزة بمبلغ 500مليون دولار لتخصيصها لإعادة إعمار قطاع غزة، وما تبعه من إرسال شركات مصرية وطنية تكون مسئولة في عملة الإعمار، واستنادا إلي دور المرأة المصرية عبر العصور في دعمها لوطنها مقترحة الموافقة علي السماح بسفر عدد من النائبات المصريات كممثلين لوفد من السيدات المصريات فى قطاع غزة لدعم إخواتنا الفلسطنين داخل قطاع غزة، وتقديم الشكر لشركاتنا المصرية المشاركين في عملية الاعمار وأيضا رسالة تأييد من سيدات مصر للرئيس عبد الفتاح السيسي فى كل قراراته.

وفد برلمان مصر فى غزة

وشهدت خلال الأونة الأخير تأكيد ودعم متواصل من الأعضاء للموقف المصري من أحداث فلطسين، حيث أكد رئيس النواب المستشار حنفي جبالي،أهمية التحركات التى قام بها أشرف رشاد، زعيم الأغلبية البرلمانية، فى تنظيم قافلة مساعدات كبرى لدعم ومساعدة أهالينا فى فلسطين المحتلة وقطاع غزة، بالمشاركة مع عدد من الأحزاب الممثلة فى البرلمان، مشيرا إلى أن التحركات إيجابية وتعبر عن استشعار المسؤولية لنواب الشعب.

وقال جبالى إن المجلس يتابع أولا بأول القضية الفلسطينية وما يتعرض له الأبرياء فى فلسطين من انتهاكات دون تفرقة بين أطفال ونساء، فى مشهد يتنافى مع الشرائع السماوية وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، وأن الاحتلال يتحمل المسؤولية متابعا:" ندعم توجه القيادة الفلسطينية فى تقديم المنح والمساعدات وفتح معبر رفح، ووصولا لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى من تقديم 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة ومشاركة الشركات المصرية فى إعادة الأعمار.

وأوضح أن المسجد الأقصى فى قلب مصر، قيادة وشعبًا، والدور المصرى رائد، وظهر هذا بوضوح فى التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار برعاية مصرية، وهو الأمر الذى يحد من الخسائر البشرية والمادية، لافتا إلى ضرورة حل عادل للقضية الفلسطينية يفضى إلى قيام دولة فلسطينية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.