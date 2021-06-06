/634825/بالصور-امانة-المواطنة-بحزب-حماة-الوطن-تطلق-مبادرة-أعرف-تاريخ-بلدك

قامت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لحزب حماة الوطن، وأمين عام المواطنة بالحزب، بإطلاق مبادرة « أعرف تاريخ بلدك»، وذلك ايمانأ منها بالدور الحيوي لأعضاء مجلس النواب على نشر ثقافة الوعي وتدعيم السياحة الدينية الدينية ومنها تفعيل مسار العائلة المقدسة كحج مسيحي مصري.

والجدير بالذكر أن المبادرة انطلقت بوجود كوكبة من الشخصيات العامة والبرلمانيين السابقيين وبالتنسيق من هيئة تنمية وإحياء التراث، حيث تم عمل رحلة لمسارات العائلة المقدسة في نطاق محافظة القاهرة، تزامنًا مع عيد دخول العائلة المقدسة إلى أرض مصر الموافق ١يونية من كل عام.

وشملت الزيارة، كنيسة السيدة العذراء الزيتون، والذى تضم بين جدرانها تاريخ الكنيسة وزياراتها والأفلام العالمية المنتجة خصيصأ لنشر هذا المكان الأثري الهام، كما تم زيارة كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية والموجود داخلها شجرة مريم الشهيرة والمغارة، التي اختبئت فيها العائلة شهور، وبعدها زيارة كنيسة السيدة العذراء مريم مصر القديم بحارة زويلة والملقبة "حالة الحديد" ومنها إلى كنيسة ابي سرجة مصر القديمة حيث مجمع الاديان و كنيسة العذراء مريم المعلقة احد اهم النقاط السياحية الموجودة في العالم واحد اهم نقاط المسار شهرة.

واختتمت الزيارة في اخر نقطة مسار من داخل كنيسة العذراء مريم بالمعادي ذلك المكان الذي وجد فيه الكتاب المقدس مفتوح وهو عائم على وجه المياه ومكتوب فيه "مبارك شعبي مصر" حيث تعد اهم اهم النقاط في المسار وبداية الانطلاق لباقي المسارات المطلة على نهر النيل مباشرة.

و صحب هذه الزيارات شرح مفصل من الإباء الكهنة لمسارات العائلة المقدسة و توضيح كل مجهودات الدولة المصرية في اعاده تأهيل الطرق والمسارات الذي بركته العائلة المقدسة وذلك بشرح تفصيلي للنائبة و الوفد المرافق لها، حيث تأتي تلك الزيارة في اطار رؤية النائبة مرثا محروس للدور النيابي الاشمل من الأدوار التشريعية والرقابية الي المشاركة في تسويق صورة مصر والإنجازات التي تحدث علي ارض مصر المباركة ومنها مايعود بالنفع على الجانب السياحي والتسويقي للحضارات المصرية وجذب كل العالم لزيارته وخاصة بعدما دشنه البابا فرنسيس في زيارته لمصر (كحج مسيحي) مما يعود بالنفع على الوطن سياسيأ وسياحيأ واقتصاديأ ويساعد في تعزيز مبدأ المواطنة لدي ابناء الوطن.