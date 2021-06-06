/634827/تكتل-التنسيقية-بالشيوخ-يتقدمون-باقترحات-للمناقشة-تخص-العمالة-غير-المنتظمة-والتحول-الديموقراطى

وقال تكتل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:” إنه إعمالًا بنص المادة الخامسة من مواد الإصدار للقانون 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، وإعمالًا لنص المادة رقم 60 من لائحة مجلس النواب السارى العمل بها لحين إقرار لائحة داخلية لمجلس الشيوخ.

تكتل تنسيقية شباب الأحزاب بالشيوخ يتقدمون باقترحات تخص الشأن العام

وتابع تكتل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين:” تنفيذ لقرار اللجنة الخاصة المشكلة بالقرار رقم 1 لسنة 2020 والذى ينص فى مادته الثانية أن تتولى اللجنة الخاصة، مباشرة اختصاصات اللجان النوعية لحين تشكيلها.

تكتل تنسيقية شباب الأحزاب بالشيوخ يطالبون إبداء الرأى فى موضوع هامة

وأضاف:” فإن تكتل نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمجلس يتشرف أن يتقدم لسيادتكم ثلاث مقترحات لموضوعات يتخصص مجلسنا بدراستها وإبداء الرأى فيه، لعرضهم على اللجنة الخاصة للبدء فى مناقشتهم وإصدار دراسات متكاملة فى هذا الشأن مما يسهم فى تفعيل دور المجلس الموقر.

واستكمل:” وقد حرص أعضاء التكتل على أن تكون تلك الموضوعات ذات أهمية للمواطن المصرى ولها تأثير مباشر على حياته الاقتصادية والاجتماعية، وأيضًا التركيز فى إحدى الموضوعات على استكمال الاستحقاقات الدستورية والتحول الديمقراطي.د

وفيما يلى الموضوعات المطروحة مرفق بها الدراسات المقدمة من أعضاء التكتل:- 1- المحليات والتحول الديمقراطي (تطوير ورقمنة المحليات – آليات الإنتخاب) مقدم من النائب أكمل نجاتى. 2- دراسة حول دمج العمالة الغير منتظمة داخل قوة العمل وتقنين أوضاعهم مقدم من النائب، علاء مصطفى. 3- دراسة منظومة سلامة النقل بكافة أنواعه مقدم من النائب/ محمود فيصل القط والنائب/ محمد يحي عزمى. وأختتم:” الأمر معروض على سيادتكم للتكرم بالموافقة والعرض على هيئة مكتب المجلس وتفضلوا بقبول وافر التقدير والاحترام”.