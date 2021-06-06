سناء السعيد تعترض على نسبة تواجد الأزهر فى لجنة إدارة الصكوك السيادية«فيديو»

/634828/سناء-السعيد-تعترض-على-نسبة-تواجد-الأزهر-فى-لجنة-إدارة-الصكوك-السياديةفيديو

قالت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية يعتبر في غاية الأهمية، مشيرة إلى أنه سبق التقدم به في الفصل التشريعي الأول، وتم تقديمه هذه الفترة بالفصل التشريعي، لأننا في حاجة له في ظل وجود عجز في الموازنة العامة للدولة، وزيادة المتطلبات، وضعف الإيرادات.

وأشارت النائبة سناء السعيد في تصريحات لموقع دوت الخليج إلي ان إقرار القانون يكون بعدة ضوابط، موضحة ان لديها بعض التحفظات على نسبة تواجد الأزهر فى لجنة إدارة الصكوك السيادية، حيث يوجد رئيس اللجنة و 6 اعضاء من بينهم 2 معينين من الأزهر، بالإضافة إلى خبير دولي منتمي للشريعة الإسلامية، وبالتالي يوجد ثلاثة بالإدارة من المنتمين للشريعة الإسلامية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، إلى اننا في حاجة إلى لجنة تمتلك متخصصين وخبراء، قادرين على أدارة الصكوك بشكل فني، وينتج عن هذه الإدارة قرارات تصب في المصلحة العامة.