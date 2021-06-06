مصر تنظم فعالية فى جنيف حول جهودها لمكافحة العنف ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - تنظم البعثة المصرية الدبلوماسية الدائمة لدى الأمم المتحدة فى جنيف بعد غد الثلاثاء، فعالية عبر الفيديو مع المختصين والمهتمين فى مصر وجنيف تتناول جهود الدولة لمكافحة العنف ضد المرأة والاستراتيجيات الوطنية المصرية لمواجهتها وتأكيد الدستور المصرى على حماية المرأة من جميع أشكال العنف بما يتضمنه من عدة مواد تعاقب على مختلف أشكال العنف ضد المرأة.





والفعالية تشارك فيها الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة كمتحدث رئيسى بمشاركة العديد من أصحاب المصلحة الذين يمثلون لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر والمركز المصرى بحوث الرأى العام "بصيرة" والمنظمات غير الحكومية فى مصر. والفعالية تؤكد على ما تم اعتماده من عديد الاستراتيجيات الوطنية المصرية فى هذا الصدد بما فى ذلك الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة - والتى تعد بمثابة خطة عمل الدولة فيما يتعلق بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، إضافة إلى ما أقرته الحكومة فيما يخص الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الزواج المبكر وإطلاقها أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة وهى الدراسة الأولى من نوعها فى العالم العربى.

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