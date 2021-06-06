صور- وزير الدفاع ورئيس الأركان يبحثان التعاون مع قائد الحرس الوطنى القبرصى

جدة - نرمين السيد - التقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس قائد الحرس الوطنى القبرصى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.





تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وإنعكاسها على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، وسبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين الصديقين.

وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بعلاقات الشراكة الإستراتيجية التى تربط القوات المسلحة المصرية والقبرصية فى مختلف المجالات خاصة الدفاعية والأمنية منها، كما أكد على أهمية تنسيق الجهود والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وكانت قد أجريت مراسم استقبال رسمية لقائد الحرس الوطنى القبرصى بمرافقة الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق ديموكريتوس زيرفاكيس وتناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء العلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

من جانبه أشاد قائد الحرس الوطنى القبرصى بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك، مؤكداً تطلع القوات المسلحة القبرصية إلى دعم آفاق جديدة لمجالات التعاون العسكرى بين مصر وقبرص.

حضر اللقاءات عدد من قادة القوات المسلحة وسفير دولة قبرص والملحق العسكرى القبرصى بالقاهرة.