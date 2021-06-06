شيخ الأزهر: علماء الدين يضطلعون بدور مهم وفعال فى خدمة التسامح والتعايش

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن علماء الدين يضطلعون بدور مهم وفعال فى خدمة التسامح والتعايش بين الناس، وأن الأزهر يتعامل مع هذا الملف بالصبر والحكمة والمثابرة ويبذل جهودًا كبيرة فى هذا المضمار سعيًا لدعم السلام العالمى وترسيخ الأخوة الإنسانية.





جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، وفدًا برئاسة رئيس الأساقفة جوسيا فيرون، الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية فى العالم، يرافقه الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والدكتور سامى فوزى، الرئيس الجديد لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية الذى يتولى منصبه بعد غد الثلاثاء.

وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لما قدمه الدكتور منير حنا خلال عمله فى الفترة السابقة وتعاونه مع الأزهر فى ملف الحوار والتسامح، كما قدم فضيلته التهنئة للرئيس الجديد للأساقفة بالكنيسة الإنجليكانية.

من جانبهم، عبر وفد الأساقفة عن سعادتهم بلقاء الإمام الأكبر، واعتزازهم بجهود فضيلته العالمية فى مجال الحوار والأخوة الإنسانية بين أتباع الديانات والخطاب الأزهرى المستنير الذى يقوم على قبول الاختلاف والتنوع، وأن لقاءات وكلمات الإمام الأكبر شاهدة على قوة بيانه وموقفه فى مجال ترسيخ الأخوة والاعتدال وقبول والآخر، مشددين على أن الأديان بريئة من الإرهاب والمغالاة والتطرف.