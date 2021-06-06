جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، وفدًا برئاسة رئيس الأساقفة جوسيا فيرون، الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الإنجليكانية فى العالم، يرافقه الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية، والدكتور سامى فوزى، الرئيس الجديد لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الإنجليكانية الذى يتولى منصبه بعد غد الثلاثاء.
وأعرب شيخ الأزهر عن تقديره لما قدمه الدكتور منير حنا خلال عمله فى الفترة السابقة وتعاونه مع الأزهر فى ملف الحوار والتسامح، كما قدم فضيلته التهنئة للرئيس الجديد للأساقفة بالكنيسة الإنجليكانية.
من جانبهم، عبر وفد الأساقفة عن سعادتهم بلقاء الإمام الأكبر، واعتزازهم بجهود فضيلته العالمية فى مجال الحوار والأخوة الإنسانية بين أتباع الديانات والخطاب الأزهرى المستنير الذى يقوم على قبول الاختلاف والتنوع، وأن لقاءات وكلمات الإمام الأكبر شاهدة على قوة بيانه وموقفه فى مجال ترسيخ الأخوة والاعتدال وقبول والآخر، مشددين على أن الأديان بريئة من الإرهاب والمغالاة والتطرف.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شيخ الأزهر: علماء الدين يضطلعون بدور مهم وفعال فى خدمة التسامح والتعايش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.