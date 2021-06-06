صور.. وفد إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل يتفقد عددا من المشروعات بالسويس

جدة - نرمين السيد - زار المنسقين التنفيذين لمشروع التأمين الصحى الشامل عدد من المنشآت الجارى تطويرها وعلى رأسها مجمع السويس الطبى، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذى للمشروع بالمحافظة، والوقوف على آخر المستجدات فى عمليات التطوير والمتابعة الإنشائية وموقف التجهيزات، بالوحدات والمراكز المقرر دخولهم للعمل تحت مظلة المنظومة الجديدة بالمحافظة.





وأشارت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، إلى أنه تم استلام 10 وحدات صحية من المقرر عملهم تحت مظلة المنظومة الجديدة والتى سيتم إطلاقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تجهيزهم وفق أعلى المعايير العالمية.

كما عقدت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم الأحد، ندوة لمديرى الإدارات والمراكز والوحدات الصحية المقرر انضمامها للعمل ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بمحافظة السويس، بحضور كل من منسق عام مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، والمنسق التنفيذى لمشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس.

وتناولت الندوة، آليات التحول المؤسسى للمنشآت المقرر دخولها منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، والمقرر إطلاق المنظومة بها خلال الفترة المقبلة، والبالغ عددهم 29 وحدة ومركز طب أسرة، بالإضافة إلى 4 مستشفيات من المقرر عملهم تحت مظلة التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس.

كما تطرقت الندوة، إلى أهمية فتح الملفات العائلية والفردية للمواطنين، وتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة، إضافة إلى طرق تقديم الخدمات الصحية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، فضلًا عن رفع وعى الفرق التوعوية بمحافظة السويس بهدف إشراكهم بالحملة التوعوية الميدانية الكبرى، والتى تم إطلاقها فى 31 مايو وتستمر حتى يوم 13 يونيو 2021، تحت شعار "سجل فى مكانك"، وتهدف إلى تشجيع المواطنين على التسجيل بالمنظومة الجديدة، ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية الشاملة بالمراكز والوحدات الصحية.

ولفتت إدارة المشروع أن نسبة تسجيل المواطنين بمحافظة السويس بلغت 32% حتى الآن.