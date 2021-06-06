النشرة المرورية.. سيولة بالأوتوستراد وزحام بالكورنيش ودائرى المنيب

جدة - نرمين السيد - وأضاف صابر، خلال مداخلة هاتفية، لبرنامج "افصل واسمع" المذاع على "الراديو 9090"، تقديم الإعلامى محمد نشأت، أن محافظة الإسكندرية تشهد بعض الأحجام فى أبو قير بمنطقة كفر عبده وميدان الوزارة.

وأشار إلى أن الحركة المرورية، فى محافظة الدقهلية تشهد بعض الأحجام فى مدينة المنصورة فى شارع جيهان للمتجه إلى حى الجامعة، مشيرا إلى أن الحركة المرورية فى باقى محافظات الوجهين البحرى والقبلى تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى.

وتابع أن الطرق الدائرية المؤدية لمداخل ومخارج القاهرة الكبرى، الحركة المرورية فيها مرضية، عدا بعض الأحجام بمناطق الأعمال، وخاصة مدخل نفق السلام للمتجه إلى المرج، وأعلى مناطق المنيب للقادم من دار السلام ومتجه إلى منزل المنيب.

وأكد صابر أن الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء محمود عبدالرازق، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة للمرور، وضعت خطة للتعامل مع الكثافات المرورية، ونشر الخدمات؛ لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال فترة الذروة المسائية.

وأوضح أن محور 26 يوليو، الحركة المرورية فيه تعمل بشكل مرضٍ وطبيعى، فى جميع اتجاهاته، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تشهد بعض الأحجام فى مطلع كوبرى الدقى، وشارع النيل، ناصحا باستخدام شارع السودان.

وأوضح أن مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة وجه بنشر الخدمات المرورية، بمحاور المحافظة لاستيعاب أكبر قدر حركة سيارات خلال الفترة المسائية.

وفى محافظة القاهرة، لفت صابر إلى وجود بعض الأحجام فى محور صلاح سالم، خاصة للقادم من العروبة ومتجه لأرض المعارض، مشيرا إلى أنه كانت توجد سيارة معطلة وتم التعامل معها، ناصحا بسلوك محور النصر، ونصح صابر بتجنب محور الفنجرى، للقادم من مدينة نصر ومتجه للحدائق والزاوية، ناصحا بسلوك شارع لطفى السيد ونفق أحمد سعيد.

وأشار صابر إلى أن الحركة المرورية، فى كوبرى أكتوبر، مرضيا تماما فى الاتجاهين، وكذلك فى كبارى: الجلاء، الجامعة، عباس والساحل، ونصح بتجنب كوبرى 15 مايو، مشيرا إلى أن الحركة المرورية بمناطق وسط المدينة مرضية تماما.

واختتم محرر الشؤون الأمنية والمرورية بـ "الراديو9090"، بأن الحركة المرورية فى محور الكورنيش للقادم من وسط المدينة ومتجه للمعادى تشهد بعض الأحجام، عند مناطق الملك الصالح وحتى مناطق أثر النبى، بسبب الأعمال فى الطريق الدائرى، ناصحا باستخدام محور الأوتوستراد ومنطقة صقر قريش.