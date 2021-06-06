توريد نحو 644 ألف طن قمح لشون وصوامع محافظة الشرقية

جدة - نرمين السيد - وقال المحافظ الدكتور ممدوح غراب، فى تصريح، اليوم الأحد، إنه تم إعداد 47 صومعة وشونة إسفلتية لاستقبال الأقماح من المزارعين وصرف قيمتها طبقا لدرجة النقاوة، وتشكيل لجنة بكل شونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.

وأضاف المحافظ أنه تم استبعاد الشون الترابية والرملية للحفاظ على جودة الأقماح، كما تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أى كميات مهربة ومصادرتها على الفور للحفاظ على المركز الأول الذى تحظى به المحافظة فى الإنتاجية والتوريد سنويا.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون، للتأكد من مراعتها كافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية، ومن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.

وناشد المحافظ المزارعين الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون منعا لحدوث فاقد، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدا فى الاهتمام بالمزارعين وتقدم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، مشيرا إلى أن الصوامع والشون سوف تظل أبوابها مفتوحة حتى منتصف يوليو القادم.