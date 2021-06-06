جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس الغد الاثنين مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية حارعلى شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدلا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وفيما يتعلق بالظواهر الجوية، هناك نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات مُتقطعة واضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر وسرعة الرياح (60:50 كم/س) وارتفاع الموج (4:2.5 متر). وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من2.5 متر إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى

القاهرة 32 19

الإسكندرية 27 18

وادى النطرون 30 18

طنطا 31 19

شبين الكوم 32 18

دمنهور 30 18

بلطيم 27 19

مطروح 25 18

السلوم 27 19

سيوة 33 19

بورسعيد 27 20

دمياط 27 19

الزقازيق 32 19

المنصورة 31 19

الإسماعيلية 33 19

السويس 32 20

العريش 28 18

رفح 27 18

رأس سدر 32 20

نخل 31 15

نويبع 34 24

طابا 32 19

كاترين 32 15

الطور 31 22

شرم الشيخ 36 26

الغردقة 34 25

مرسى علم 34 24

الفيوم 33 19

بنى سويف 33 19

المنيا 33 20

أسيوط 34 21

سوهاج 36 22

قنا 38 23

الأقصر 39 24

أسوان 40 25

ادفو 40 25

أبوسمبل 39 24

الوادى الجديد 37 23

شلاتين 36 25

أبو رماد 35 26

حلايب 33 27

رأس حدربة 33 27

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد : غدا طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على معظم الأنحاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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