أوقاف الإسكندرية تنظم دورة عن السوشيال ميديا لبيان أهمية الدعوة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - وقال وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية الشيخ محمد خشبة، إن الدورة تناولت التعريف بأهمية الدعوة الإلكترونية واستغلال الفضاء الإلكترونى فى نشر صحيح الدين، وأهمية تطوير أساليب الدعوة فى الوقت الحاضر لمواكبة الثورة التكنولوجية، مع المحافظة على الأساليب القديمة للجمع بين عبق الماضى وأصالته وبين حداثة الحاضر وتقدمه.
وأشار "خشبة"، فى بيان إلى أهمية مواقع التواصل الاجتماعى ودورها الفعال وكيفية التعامل معها تعاملا رشيدا، والتأكيد على ضرورة التفاعل مع صفحات ومواقع الوزارة كونها صوت الأئمة ومنارة للعلم والمعرفة التى تبدد ظلام الجهل والتطرف.
وأكد أن الوزارة لا تدخر جهدا لرفع المستوى العلمى والثقافى للأئمة ليكونوا على قدر المسئولية المنوطة بهم.
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