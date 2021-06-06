برلمانى: إنجازات السيسى فخر لكل المصريين وشملت الوطن والمواطن

جدة - نرمين السيد - قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن فى أسيوط، النائب مصطفى الكحيلى، إن هاشتاج الجمهورية الجديدة، اسم يليق بإنجازات الرئيس السيسى التى عمت كل مناحى الحياة منذ توليه الحكم قبل 7 سنوات، حقق فيها إنجازات ضخمة يلحظها كل المصريين، بل وكل من أتى إلى مصر من الخارج.





وأشار الكحيلى فى بيان له مساء اليوم الأحد، إلى أن الرئيس السيسى أولى منذ توليه الحكم اهتماما كبيرا بالمواطن، وبناء الإنسان المصرى، ودعم المرأة، وزيادة الأجور وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وإطلاق مئات القوافل الطبية المجانية بالمحافظات، فضلا عن برامج الحماية الاجتماعية.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والمواصلات فى مجلس الشيوخ، إن إنجازات السيسى لم تتوقف عند تحسين معيشة المواطن من خلال الأمور المادية فقط، بل شملت البنية التحتية بأكلمها، قائلا: إن ما يحدث على سبيل المثال، من إنشاء وتطوير للطرق والكبارى والموانئ والمواصلات ثورة حقيقة فى مجال النقل.

وتابع: أن المشروعات القومية وعلى رأسها العاصمة الإدارية والإسكان والخدمات الاجتماعية والصحية إنجازات لمسها المواطن على أرض الواقع وسوق تحقق نقلة نوعية كبيرة فى حياته اليومية.

وأوضح الكحيلى أن المشروع القومى "حياة كريمة"، والذى تم تخصيص 700 مليار جنيه لتنفيذه فى القرى والنجوع يعد واحدا من أهم الإنجازات فى تاريخ مصر، لأنه استطاع الوصول إلى أبعد المناطق فى مصر لتحقيق الخدمات وتحقيق الاستفادة فى جميع القرى، مشيرا إلى أن حصر الإنجازات الفعلية التى تحققت يحتاج إلى مطويات لسردها.

واختتم الكحيلى بيانه بأنه على جميع المصريين أن يفخروا بما تحقق من إنجازات فى عهد الرئيس السيسى لخدمة المواطن والوطن داخليا وخارجيا، ودعا الجميع للوقوف خلف القيادة السياسية ومساندتها، لتحقيق مزيد من الإنجازات والنجاحات.