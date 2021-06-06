بالفيديو .. هشام طلعت مصطفى: "نور" أول مدينة ذكية خضراء أمام العاصمة الإدارية

أكد هشام طلعت مصطفى ، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى ، أن مدينة "نور" تم التخطيط لها بفلسفة تواكب أفاق المستقبل وبفكر عام 2021 لخلق مدينة ذكية خضراء صديقة للبيئة تتضمن كافة معايير وأهداف مدن الجيل الرابع للقرن الحادي والعشرين .

وأضاف أنه قام بتخطيط "نور" 4 من أكبر المكاتب والشركات العالمية وهم (SWA – SASAKI –BCG – Perkins Eastman) .

وأوضح هشام طلعت مصطفى ، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور عاصم الجزار ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، عقب وضع حجر الأساس لمدينة "نور" ، أن مدينة "نور" ستتبنى تطبيق فكر المدن الذكية Smart Cities باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية وبنية تحتية متطورة من الـ Fiber Optics، فضلاً عن توفير الإنترنت فائق السرعة وخدمة الواي فاي في جميع المناطق العامة والمناطق التجارية والخدمية. كما تتوافر بها الخدمات الأمنية على أعلى مستوى من الدقة، من خلال أحدث أنظمة الأمان وكاميرات المراقبة CCTV وغرف التحكم بكافة المناطق .

وأوضح هشام طلعت مصطفى أن موقع المشروع الجديد الذى يقع أمام العاصمة الادارية الجديدة على مساحة 5 الاف فدان يستهدف تلبية متطلبات النمو السكاني والعمراني في محور منطقة شرق القاهرة .. التى يقطنها حالياً نحو 4.5 مليون نسمة ، ويتوقع أن يصل إلى 10 مليون نسمة بحلول 2030 ، وهو ما يجعل من شرق القاهرة المحور الأول للتنمية فى مصر ، حيث يضم ما يقرب من 250 الف فدان من المشروعات والعاصمة الإدارية حيث مقار المؤسسات الرسمية للدولة والحكومية والبرلمان والبنوك والشركات العملاقة ، هذا إلى جانب أن محور شرق القاهرة يرتبط بمحور تنمية قناة السويس وكافة المدن الجديدة مثل العاشر من رمضان والشروق وبدر .. وغيرها، وهو الأمر الذي يبرهن على المستقبل الواعد لهذه المنطقة التي تمثل قطب التنمية العمرانية فى مصر حالياً ومستقبلاً .