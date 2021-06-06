/634830/نقل-النواب-توصي-بإنشاء-ورشة-صيانة-للقطارات-بقنا
أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بإنشاء ورشة صيانة للقطارات بمحافظة قنا، حتى يتسنى للسكة الحديد إعتبار قنا محطة إنطلاق لعدد من القطارات.
اجتماع لجنة النقل
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى محمود محمد، بشأن إلغاء قطار عادل لبيب الذي كان يبدأ التحرك من محافظة قنا الساعة السابعة صباحاً وأيضاً قطار بورسعيد / سوهاج، وطلب الإحاطة المقدم من النائب حسام الدين عاشور، بشأن سرعة البدء في تنفيذ كوبري أعلى محطة السكة الحديد بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
وطلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن الحاجة إلى توسعة مزلقان السكة الحديد بمدخل خط الشرفاء والمنيرة بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
قطار عادل لبيب
وقال النائب مصطفى محمود، إن أهالى قنا يعانون من توقف قطار عادل لبيب الذى كان يتحرك من قنا، من قبل وتوقف تشغيله، وكذلك عدم وصول قطار سوهاج إلى بورسعيد، مشيرًا إلى أن أهالى قنا يحتاجون الوصول إلى بورسعيد لأعمالهم التجارية.
وأشار عضو مجلس النواب، مصطفى محمود، إلى أن هناك مشكلة تواجه أهالى قنا في حجز التذاكر، مطالبًا بمد الخط من سوهاج إلى بورسعيد.
ومن جانبه عقب ممثل هيئة السكة الحديد، بأن الهيئة تعد مذكرات لوزير النقل، بتقليل عدد القطارات، بهدف خدمة أكثر من محافظة وتخفيف الضغط.
وقال ممثل هيئة السكة الحديد:” سندرس مد قطار سوهاج الى بورسعيد، مشيرا الى ان المشكلة تكمن في عدم وجود ورشة صيانة بقنا، والتي تضمن سلامة وصيانة القطار قبل انطلاقه”.
وقال نائب محافظة قنا، الدكتور حازم عمر:” أؤيد مقترح إعادة تشغيل قطار قنا كما كان في السابق، ليبدأ من قنا”.
وأوصت اللجنة بانشاء ورشة صيانة بقنا لحل تلك الأزمة، وقال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل، ان مطلب انشاء ورشة صيانة بقنا، ليس صعب، وانما أمر سهل في طل خطة التطوير التي تتبناها القيادة السياسية لتطوير السكة الحديد، مشيرا الى ان ذلك سيخدم اهالى محافظة قنا، مثلهم مثل اى محافظة.
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