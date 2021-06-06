صاحب قانون فصل الموظفين الإخوان لـ دوت الخليج: نستهدف الحفاظ علي مصر من الإرهابيين «فيديو»

/634831/صاحب-قانون-فصل-الموظفين-الإخوان-لـ-تحيا-مصر-نستهدف-الحفاظ-علي-مصر-من-الإرهابيين-فيديو

قال النائب علي بدر، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت بشكل نهائي علي مشروع قانون فصل الموظفين الإخوان، علي أن يعرض علي الجلسة العامة خلال الأيام المقبلة نظر لأهمية مشروع القانون والحاجة الماسة له.

مشروع قانون فصل الإخوان بمجلس النواب

جاء ذلك في تصريحات خاص لموقع دوت الخليج، مؤكدا علي أن نصوص هذه القانون جاءت متفقة مع نص الدستور، وما أفرزه الواقع من وجود بعض القيادات الإرهابية في دولاب العمل بالدولة المصرية، ورأينا ذلك مؤخرا بقطاع النقل وما آثاره الفريق كامل الوزير وأيضا الهيئات الإقتصادية، مشيرا إلي أن وجود مثل هذه العناصر ضار للمجتمع خاصة أنه يؤثر بالسلب ويتسبب في نشر الأفكار المتطرفة والشائعات وإحداث فتن، ويوجد العديد من الوزراء الذين طالبوا بهذا التشريع لإتاحة الفرصة له في مواجهة هذه العناصر.

ولفت وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، وصاحب مشروع القانون، إلي أن وجود هذه العناصر بمختلف المصالح يؤثر بالسلب ويعطل العمل ويتسبب في التخريب والتدمير، مشيرا إلي أن البيئة التشريعية لم تكن متوفرة، وأمام ذلك تحركنا من أجل الموافقة علي مشروع القانون لمواجهة هذه الإشكالية بهدف أن الدولة المصرية عازمة علي تقديم خدمة متميزة في جميع المرافق الموجوده في الدولة، ومن ثم من الطبيعي أن نتدخل في هذا الأمر.

وأكد علي أنه بمقتضي مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، سيتم فصل الأشخاص ذوي الانتماءات الإخوانية والإرهابية، بضمانات دستورية أهمها الحصول علي المكافأة والمعاش بالكامل، وأحقيته في اللجوء للمحكمة المختصة ورفع دعوي مباشرة، مشيرا إلي أن الأهم بأننا أصبحنا أمام قانون وسوف يحاسب هذه العناصر قائلا:" القانون سيحاسب المخطئ ومن يتورط ويثبت علاقاته بأي أعمال تخريب أو تدمير أو تعطيل مصالح الدولة وهذا القانون موجه لهؤلاء فقط مع وجود ضمانات للجميع حتى لا يثار أي شوائب في القانون".

الحفاظ علي مصر بقانون فصل الإخوان

وأكد الدكتور علي بدر بأن الهدف الأسمي هو الحفاظ علي الدولة المصرية من العناصر الإرهابية، من أجل مصر الحديثه التى تشهج تطوير وإصلاح كافة الجهات، مشيرا إلي أن القانون تمت الموافقة عليه بشكل نهائي وسيتم عرضه بالجلسة العامة خلال الأيام القادمة.