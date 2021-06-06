/634832/رياضة-النواب-توصي-بعقد-بروتوكول-بين-الوزارة-وهيئة-الإسعاف-للتواجد-فى-مباريات-الدرجة-الثالثة-والرابعة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في اجتماعها برئاسة الدكتور محمود حسين، بسرعة عودة عضوية نادي التجديف بالمنصورة الي الاتحاد العام للتجديف.

رئيس رياضة النواب: يجب العمل على دعم ومساندة كافة الأندية

ومن جانبه اكد الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، انه يجب العمل على دعم ومساندة كافة الأندية المتعثرة، خاصة وأن تلك الرياضة تتطلب تكاليف عالية واجهزة متخصصة، لذلك لابد من النظر الي اندية الاقاليم التي تعمل في هذا المجال لان منها يخرج ابطال علي اعلي مستوي لتمثيل مصر حول العالم.

إبراهيم خليل: الاتحاد اتخذ قرار بعودة عضوية نادى التجديف

ومن جانبه أكد الدكتور إبراهيم خليل، المدير العام للاتحاد العام للتجديف، أن الاتحاد اتخذ قرار بعودة عضوية النادي الي الاتحاد وممارسة نشاطة، مؤكدا ان الاتحاد يسعي الي انتشار العاب التجديف وان هذا نهج الاتحاد الذي يسعي لعودة النشاط بكل الاندية المتعثرة،فضلا عن تقديم المساعدة والدعم المالي والمعنوي وتقديم الاجهزة اللازمة.

كما طالب المدير التنفيذي للاتحاد، أن يقوم النادي بدوره في استغلال موارده،لإضافة عوائد من خلال ما يمتلكة من امكانيات حتي يقوم بدورة الرياضي والاجتماعي، مشيرا إلي تشكيل لجنة من قبل الاتحاد، قامت بزيارة النادي واعدت تقريرا بذلك.

وكانت اللجنة قد ناقشت طلب الاحاطة المقدم من النائبة ولاء عبدالفتاح، بشأن اعادة عضوية نادي التجديف بالمنصورة للاتحاد المصري للتجديف، واعادة النشاط الرياضي للنادي من خلال توفير الدعم المادي والفني، وانشاء مرسي القوارب وصيانة القوارب الموجودة بالنادي لاستخدامها في النشاط الرياضي، واعمال التدريب وشراء قوراب جديدة، وكذلك حوامل للقوارب.

وفي سياق متصل ناقشت اللجنة طلب للنائب ياسر عمر بشأن عدم تواجد سيارات اسعاف اثناء مباريات الدرجة الرابعة والثالثة، مما ادي الي وفاة لاعب واوصت اللجنة بضرورة توقيع برتوكول بين وزارة الشباب والرياضة و وزارة الصحة، ممثلة في هيئة الاسعاف المصرية لتواجد سيارات الاسعاف مجانا ،اثناء مباريات القسم الثالث والرابع والناشئين وعدم تحمل الاندية قيمة تواجد تلك السيارات.

كما اوصت اللجنة بعدم لعب اي مباراة الا بعد تواجد سيارات الاسعاف حفاظا علي ارواح من في الملاعب الرياضية وكل منظومة اللعبة.