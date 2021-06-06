موعد امتحانات الثانوية العامة أدبي 2021

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وذلك بعدما أعلن عنها وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقى.

امتحانات الثانوية العامة 2021

تنطلق امتحانات الشعبة الإدبية لطلاب الثانوية العامة يوم 11 يوليو ، حيث يخوض 675 ألف طالب الامتحانات في شعب الثانوية العامة الثلاثة.

أكد وزير التربية و التعليم و التعليم الفني طارق شوقي ، أن امتحانات الثانوية العامة، تعقد هذا العام بنظام الإختيار المتعدد التي تقيس الفهم العميق ومهارات التفكير ونواتج التعل علي تقوم بأختيار الاجابات علي أوراق " البابل شيت".

أضاف الوزير، أن الوزارة تتيح لطلاب الثانوية العامة دخول اللجان الامتحانيه بالكتاب المدرسي أو صورة منه مدون عليه ملاحظات الطالب فقط، ولن تسمح بدخول أي ورقه آخري.

وتعقد الامتحانات في لجان مدرسية مراقبة ومؤمنه بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمكافحة تفشي وانتشار كوفيد19 المعروف إعلاميا باسم كورونا ، يأتي ذلك في إطار حرص وزارة التربية والتعليم، على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمنظومة التعليمية من فيروس كورونا، الذي يجتاح مصر والعالم كله منذ مطلع العام الماضي، وتتعرض مصر خلال هذه الفترة لموجته الثالثة.

جداول امتحانات

وجاء جدول امتحانات الشعبة الأدبية كالتالي:

- الأحد الموافق 11 يوليو 2021، امتحان اللغة العربية في زمن مدته 3 ساعات - الثلاثاء الموافق 13 يوليو 2021 من الساعة العاشرة صباحًا حتي الثانية عشر ظهرًا امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية - الخميس الموافق 15 يوليو 2021 امتحان الجغرافيا - الأحد الموافق 18 يوليو 2021 امتحان مادة الفلسفة والمنطق في زمن مدته ثلاث ساعات. - يوم الأحد الموافق 25 يوليو 2021 بامتحان مادة التاريخ. - الثلاثاء 27 يوليو امتحان علم النفس والاجتماع. - الخميس الموافق 29 يوليو 2021 امتحان مادة اللغة الأجنبيه الأولي.

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الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة 2021، تعقد في إجراءات تأمينية مشددة لمواجهة الغش الالكتروني ومنع تسريب الاسئلة، حيث تقرر تركيب كاميرات في اللجان ، اضافة الي اعتماد علي شبكات انترنت داخلية تعتمد علي ألياف الضوئية لا يمكن اختراقها.