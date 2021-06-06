ثقافة النواب توصى بمراجعة الكتب حفاظًا على الشباب من الانسياق وراء الفكر المتطرفة

/634835/ثقافة-النواب-توصى-بمراجعة-الكتب-حفاظا-على-الشباب-من-الانسياق-وراء-الفكر-المتطرفة

أوصت لجنة الثقافة والإعلام والآثار، في اجتماعها اليوم برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بمراجعة جميع الكتب بالمكتبات العامة بالدولة، للتأكد من خلوها من أى أفكار هادمة ومتطرفة، تلعب على مشاعر الشباب، مما يتسبب فى الإضرار بالمجتمع.

كما اوصت اللجنة، برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، بضرورة سرعة العمل علي تجديد وتطوير قصر ثقافة منصور حسن، مطالبة أن يكون بالمستوي اللائق لتقديم خدمة ثقافية للمجتمع، وحتي يعود صرح ثقافي يؤدي دوره الوطني.

جاء ذلك عقب مناقشة اللجنة لطلب احاطة مقدم من اللواء عبدالله لاشين، طالب فيه بسرعة احلال وتجديد قصر ثقافة ابوكبير ،والمعروف باسم قصر ثقافة منصور حسن والذي عفي عليه الزمن.

كما ناقشت اللجنة طلب للنائب محمود شعلان،بشأن تطوير وتحديث قصر ثقافة كفر الدوار بمحافظة البحيرة ،حتي يتمكن من اداء دورة الثقافي ولخدمة المجتمع، واوصت اللجنة بسرعة احلال وتجديد قصر ثقافة كفر الدوار للقيام بدوره ولخدمة ما يقرب من 2 مليون مواطن.