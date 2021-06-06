/634837/صورة-مثيرة-من-فرجاني-ساسي-أثناء-التوقف-الدولي-قبل-العودة-للزمالك

نشر فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك، صور له عبر حسابة الشخصي”الإنستجرام”، وظهر في الصور علي هيئة رسمه كاركتير وهو جالس يعيد رسم نفسة”.

وذلك بعد أنباء انتشرت عن توقع فرجاني ساسي لنادي الدحيل القطري، حيث لم يجدد عقدة حتي ذلك الوقت مع نادي الزمالك، وذلك بسبب رغبتة في خوض تجربة الإحتراف بعيداً عن القلعة البيضاء، والحصول علي مقابل مالي أعلي.

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والجدير بالذكر أن فاز منتخب تونس أمام نظيرة الكنغولي المباراة التي انتهت بنتيجة 1/0.

وجاءت قائمة المنتخب التي خاضة المباراة كالأتي:

فاروق بن مصطفى – معز بن شريفية – معز حسّان – عاطف الدخيلي – ياسين مرياح – آدم بالأمين – محمد دراغر – علي معلول – منتصر الطالبي – ديلان براون وجدي كشريدة – إلياس السخيري -محمد علي بن رمضان – أنيس بن سليمان – عيسى العيدوني– عمرالرقيق – علي العابدي – أسامة الحدّادي – – سيف الدين الخاوي – حمزة رفيعة – حنبعل المجبري – الفرجاني ساسي – سيباستيان توناكتي – يوسف المساكني – نعيم السليتي – وهبي الخزري – علي يوسف – عصام الجبالي وسيف الدين الجزيري.

وجاء تشكيل المنتخب التونسي لمواجهة الكونغو كالتالي: معز حسان - وجدي كشريدة - علي العابدي - منتصر الطالبي - ياسين مرياح - عيسى العيدوني - الفرجاني ساسي - نعيم السليتي -محمد علي بن رمضان - يوسف المساكني - وهبي الخزري".

فرجاني ساسي يثير الجدل عبر تويتر

ويستعد نادي الزمالك لمباراة المقبلة أمام فريق أسوان والتي من المقرر إقامتها يوم 17 المقبل في تمام الساعة التاسعة مساءً، ضمن منافسات الجولة26 من الدوري الممتاز.

ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .