مصر الحديثة يفتتح مقرًا جديدًا للحزب بمحافظة الشرقية.. صور

/634838/مصر-الحديثة يفتتح-مقرا-جديدا-للحزب-بمحافظة-الشرقية-صور

افتتح الدكتور وليدعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، مقراً جديداً للحزب بمحافظة الشرقية، بحضور عدد من قيادات الحزب، علي رأسهم، اللواء أحمد فهمى الأمين العام للحزب، ونيفين بسيونى الامين العام المساعد، وطارق عجيز أمين المحافظه، والدكتور وجيه عبد الكريم الامين المساعد للمحافظة، والدكتور، احلام حنفى امين المرأه مركزي المحافظة.

كما حضر الافتتاح كلا من، المهندس محمد السباعى وكيل لجنه الزراعه وعضو لجنه القيم بمجلس الشيوخ، والدكتورة نيفين الانطونى، عضو مجلس الشيوخ، واللواءعبد الله لاشين عضو مجلس النواب.

وقال دعبس خلال الإفتتاح، إن الحزب يسعى للانتشار فى المحافظات، بجانب المشاركة الفعالة في الأجندة التشريعية من خلال الهيئة البرلمانية للحزب، لتحقيق صالح الوطن والمواطن.

أضاف رئيس حزب مصر الحديثة، أن الحزب يولي أهمية كبيرة بالمرأة وقطاع الشباب والفلاح والعامل المصري وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا أن الحزب يتبنى سياسة هدفها التواصل مع المواطنين لدعم مواقف الدولة ومؤسساتها الوطنية.

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة إلي أن الأحزاب عليها دور كبير في تشكيل الوعي بين فئات المجتمع.