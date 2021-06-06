/634840/السكندري-حمزة-عن-إنشاء ميناء-المكس-الرئيس-السيسي-يعيد-بناء-مصر-الجديدة

قال النائب السكندري محمد حمزة عضو مجلس الشيوخ أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء ميناء المكس سيؤدي لجذب المزيد من الاستثمارات والمشروعات الاقتصادية، خاصة مع ظهور استكشافات نفطية جديدة، وتطوير مشروعات النفط والغاز المرتقبة، بجانب زيادة الشحن التجاري المحركً الأساسي للنمو العالمي، حيث تمثل تدفقات التجارة البحرية عبر البحر الأبيض المتوسط ٪25 من حركة المرور العالمية .

إنشاء ميناء المكس

واضاف حمزة ان التجارة والنقل العالميين هما جزء من سوق شديدة المنافسة، فإن جميع الموانئ بلا استثناء توجد في الخطوط الأولى للمنافسة الدولية وبالتالي فأن انشاء ميناء المكس طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي سيؤدي إلى زيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل للشباب .

وأشار حمزة الي ان الرئيس السيسي يدرك جيدًا اهمية التوسع في انشاء الطرق والمواني بمشروعات جديدة فبالأمس كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي يتفقد ميناء السخنة والتوسعات التي تتم فيه واليوم قرار جديد بأنشاء ميناء المكس ، فالرئيس يعمل لصالح الأجيال القادمة ويعيد بناء مصر الجديدة ومصر ستصبح مركز لوجستي عالمي ومحوري في حركة التجارة العالمية”. .

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير النقل، بإعداد دراسة متكاملة لإنشاء ميناء المكس، بين مينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك لينضم لمجموعة الموانئ المصرية المطورة، وفق أعلى المعايير على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يتماشى مع مكانة مصر الجغرافية كهمزة وصل بين الشرق والغرب.