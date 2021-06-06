/634836/رضا-عبد-العال-يكشف-عن-بديل-ساسي-في-الزمالك

أكد رضا عبد العال لاعب القطبين الاسبق، أن الزمالك لن يتأثر برحيل التونسي فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق حال قرر الرحيل عن القلعه البيضاء، والإنضمام للدوري القطري.

وفى تصريحات لرضا عبد العال قال : "الأندية الكبيرة مثل الزمالك لا تتأثر برحيل لاعب عن صفوفها، والزمالك لدية بدائل لساسى".

وعن البدائل قال رضا عبد العال : "إمام عاشور بديل جيد له، وايضاً محمد أشرف روقا اذا حصل على الثقه وشارك فى المباريات".

وعن فرجانى قال رضا عبد العال : "هو اختار الفلوس عن ان يستمر فى الزمالك وعن جماهير وحب جماهير الزمالك".

رضا عبد العال يكشف بديل ساسي

وعن بديله فى الموسم القادم كصفقة جديده قال عبد العال : "أرشح محمد عبدالعاطي، لاعب وادي دجلة، وأرى انه قادر على تعويض رحيل ساسى".

يذكر أن الاقاويل ومنذ أمس تتحدث عن توقيع ساسى لأحد الأندية القطرية، ورحيله عن الزمالك بنهاية هذا الشهر، بعد نهاية عقده مع الزمالك.

وعن إصابة فرجاني ساسي أكد الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، أن الإصابة تعرض لها فرجاني ساسي لاعب الزمالك ومتوسط ميدان نسور قرطاج أمس في الدقيقة 79 من لقاء الكونغو ليست خطيرة ولا تدعي للقلق.

الجهاز الطبي يكشف حجم إصابة ساسي

ووضح رئيس الجهاز الطبي للمنتخب التونسي أن فرجان ساسي سيكون متواجد مع الفريق غدا بعد أن يستأنف نسور قرطاج تدريباته غدا الإثنين استعدادا للمباراة الودية الثانية والمقرر إقامتها مساء الجمعة أمام منتخب الجزائر.

على جانب أخر منح الجهاز الفني لمنتخب تونس راحة لمدة يوم للاعبي منتخب تونس بعد أن خاضوا أمس المباراة الودية ضد الكونغو الديمقراطية والتي انتهت لصالحهم بهدف دون رد في لقاء شهد مشاركة على معلول وفرجاني ساس.