الخميس .. التضامن تعقد حوارا حول تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة بصدد إجراء حوار حول مشروع القانون المقترح لتعديل قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 قبل تقديمه لمجلس الوزراء، حيث يتضمن المقترح كفالة حق الزوجة ذات الإعاقة الجمع بين معاشين أو الجمع بين الراتب ومعاش الأب.





وأوضحت القباج، أنه سيتم إجراء الحوار يوم الخميس المقبل، لبناء جسور تواصل مع السيدات ذوات الإعاقة لبحث المشكلة معهن، مضيفة أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة داخلية لإعادة قراءة القانون بنظرة أكثر شمولية وبمنهجية عادلة تساوى بين جميع المواطنين ذوى الإعاقة فى الحصول على حقوقهم التى شرعها لهم القانون. يذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعى، تلقت شكاوى كثيرة منذ إعلان اللائحة التنفيذية للقانون فى ديسمبر 2019، تتعلق بحق الزوجة فى المساواة مع الرجل ذو الإعاقة فى جميع الحقوق التى كفلها القانون المذكور أعلاه، وأعدت الوزارة مقترحًا لتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتشارك مسودة المقترح المُعد مع كل من الهيئة القومية للتأمينات ومع وزارة المالية وجميع الجهات ذات الصلة.

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