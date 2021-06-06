محافظ القاهرة يستقبل وفد ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة

جدة - نرمين السيد - التقى خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بوفد ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة "دفعة الشهيد أحمد منسى"، والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب.





وعايش الوفد دورة العمل بأحياء المنطقة الجنوبية الـ12، وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما زار الوفد أهم المشروعات بالمنطقة الجنوبية كشق الثعبان والفواخير ومحور الحضارات ومجرى العيون والأسمرات، كما زار محطات المناولة الجديدة والمدافن الصحية.

وأكد محافظ القاهرة، أن البرنامج التدريبى يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم علميًا وعمليًا وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة فى المستقبل، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات لتتوافق مع رؤية مصر 2030 وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة وفهم الأساليب الحديثة فى صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

وقام وفد المتدربين خلال اللقاء باستعراض ملخص تجربتهم فى معايشة طرق العمل بالمنطقة الجنوبية وقدموا عدة مقترحات للمساهمة فى تطوير المنطقة الجنوبية والاستفادة من قرية الفواخير اقتصاديًا وتحويلها لمقصد سياحى.

وأثنى محافظ القاهرة، على الجهد الذى يبذلونه ورغبتهم فى المعرفة والتطوير، مؤكدًا أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهرين من 22 مايو 2021 وحتى 15 يوليو، من خلال برنامج تدريبى مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم، وسيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى وجميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أومديريات الخدمات.

يذكر أن المتدربين بدأوا الأسبوع الثالث من التدريب منذ أمس بالمنطقة الغربية للتعرف على أساليب العمل بها.

شهد اللقاء اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وعدد من التنفيذين بالمحافظة .