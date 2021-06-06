القصبى: حضور وزيرة التضامن لمجلس النواب غدا لمناقشة مستفيضة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس لجنة تضامن النواب الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة مع ممثلى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن مصر لاتخجل من المكاشفة والمواجهة وهذا ماحدث من خلال تحقيق معدلات طيبة فى مواجهة تلك الكارثة المدمرة.





وأوضح أن النسب التى تحركت إلى الأدنى دليل على نشاط الصندوق وهذا ما وضح من نسبة التعاطى التى وصلت إلى 5.9%، بعد أن كانت 10% حتى عام 2015، ونسبة الإدمان من 3% إلى 2.4% وكذلك نسبة تعاطى سائقى الحافلات وكانت 12% وبلغت حتى عام 2021 1.8%، وغيرها من النسب التى انخفضت خلال الأعوام الماضية.

وتابع : "تحية إلى تلك المنظومة الناجحة ولكن نطمع إلى مواجهة تلك الظاهرة واختفاء تلك النسبة تماما ونجاح هذا الصندوق هو باب أمل لمواجهة تلك الظاهرة"، مشيرا إلى أن المسئولين يعقبون على تلك النتائج رغم نجاحها بعدم الرضى وذلك حتى ننتهى منها تماما من تلك الظاهرة.

وذكر أن وزيرة التضامن سوف تحضر غدا أمام اللجنة لمناقشة واسعة ومراجعة ملفات كثيرة.

وعلى جانب آخر، أكد رئيس اللجنة، أن من ضمن الأشياء التى نشير إليها أن الدولة المصرية أصبحت ذات ثقل إقليمى وعربى ومسيطرة على العديد من الملفات، وأصبحنا نموذج وننقل خبراتنا إلى الدول العربية الأخرى.