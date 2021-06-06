وأوضح أن النسب التى تحركت إلى الأدنى دليل على نشاط الصندوق وهذا ما وضح من نسبة التعاطى التى وصلت إلى 5.9%، بعد أن كانت 10% حتى عام 2015، ونسبة الإدمان من 3% إلى 2.4% وكذلك نسبة تعاطى سائقى الحافلات وكانت 12% وبلغت حتى عام 2021 1.8%، وغيرها من النسب التى انخفضت خلال الأعوام الماضية.
وتابع : "تحية إلى تلك المنظومة الناجحة ولكن نطمع إلى مواجهة تلك الظاهرة واختفاء تلك النسبة تماما ونجاح هذا الصندوق هو باب أمل لمواجهة تلك الظاهرة"، مشيرا إلى أن المسئولين يعقبون على تلك النتائج رغم نجاحها بعدم الرضى وذلك حتى ننتهى منها تماما من تلك الظاهرة.
وذكر أن وزيرة التضامن سوف تحضر غدا أمام اللجنة لمناقشة واسعة ومراجعة ملفات كثيرة.
وعلى جانب آخر، أكد رئيس اللجنة، أن من ضمن الأشياء التى نشير إليها أن الدولة المصرية أصبحت ذات ثقل إقليمى وعربى ومسيطرة على العديد من الملفات، وأصبحنا نموذج وننقل خبراتنا إلى الدول العربية الأخرى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القصبى: حضور وزيرة التضامن لمجلس النواب غدا لمناقشة مستفيضة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.