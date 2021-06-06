المطران منير حنا يزور شيخ الأزهر

جدة - نرمين السيد - قام المطران منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بزيارة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وكان بصحبته رئيس الأساقفة جوسايا فيرون الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الأنجليكانية فى العالم و المطران سامى فوزى.





وشكر المطران منير فضيلة الإمام الأكبر على التعاون البناء بين الأزهر والكنيسة الأسقفية والذى كان واضحا من خلال مشروعات وبرامج بيت العائلة المصرية. كما ناقش المطران سامى، فكرة إنشاء مركز للدراسات الإسلامية بالكنيسة بالتعاون مع جامعة الأزهر ورحب بهذه الفكرة فضيلة الإمام الأكبر. وذكر فضيلة الإمام، إنه أعد برنامجا دراسيا عن الإسلام للراغبين فى الدراسة من الجاليات الأجنبية وهذا البرنامج متاح للجميع.

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