صور .. إغلاق 41 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظتى الجيزة والإسكندرية 

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 41 منشأة طبية خاصة مخالفة بمحافظتى الجيزة والإسكندرية، أمس السبت، وذلك خلال حملات مكبرة شنتها الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بالوزارة، حرصًا على الصحة العامة للمواطنين.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمى للوزارة، أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الطبية والتأكد من استفاءها للاشتراطات الصحية، مؤكداً تشديد الرقابة على تلك المنشآت من خلال الحملات التفتيشية الدورية للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، وتطبيق سياسات مكافحة العدوى، ووجود عمالة مؤهلة، ومراجعة صلاحية الأدوية ووضعها فى أماكن مرخصة، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار مجاهد إلى المرور على 68 منشأة طبية خاصة فى المحافظتين، تنوعت ما بين "مستشفيات، عيادات تخصصية، مراكز للعلاج الطبيعى، معامل، مراكز أشعة"، للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية ومعايير مكافحة العدوى، بما يضمن للمرضى الحصول على أفضل خدمة طبية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام زكى، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية، أن الحملات شملت المرور على 37 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسكندرية بـ مناطق "العجمى، المنتزه، العامرية، شرق ووسط الإسكندرية"، كما تم المرور على 31 منشأة بمحافظة الجيزة بـ مناطق "الدقى، المهندسين، العجوزة، السادس من أكتوبر، الشيخ زايد"، وذلك من خلال 21 فريق من الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، وإدارة مكافحة العدوى، ومباحث التموين.

وأشار زكى إلى إصدار قرار إغلاق لـ 20 منشأة طبية خاصة بمحافظة الإسكندرية، و21 منشأة أخرى بمحافظة الجيزة، وذلك لمخالفتهم للاشتراطات الصحية، ومعايير مكافحة العدوى، وعدداً منها يعمل بدون ترخيص، فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر، لافتاً إلى تحرير محاضر حيال كافة المخالفات التى تم رصدها أثناء المرور.