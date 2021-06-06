برلمانى: سيناء دخلت خارطة التنمية مع تولى الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أكد عضو لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب عن محافظة جنوب سيناء النائب سليمان عطيوى، أن سيناء لم تكن موجودة بشكل واضح على خارطة التنمية إلا منذ أن تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد قبل 7 سنوات.





وقال عطيوى، اليوم الأحد، إن الرئيس السيسى يولى اهتماما كبيرا بمحافظتى شمال وجنوب سيناء، إيمانا منه بأنهما أمن قومى لمصر على كافة الأصعدة الاستراتيجية.

وأضاف أن شمال وجنوب سيناء والمدن المحيطة بهما شهدت طفرة حقيقية فى التنمية فى كافة القطاعات، لافتا إلى أنه لم يكن متوقعا أن تشهد مصر كل هذه الإنجازات الضخمة خلال السنوات السبع الأخيرة، حيث تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد فى ظروف عصيبة للغاية.

وأشاد عطيوى بالمجهودات الرائعة التى قام بها الجيش المصرى وقوات الأمن فى سيناء خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى انتصار مصر على الإرهاب، مشددا على أن أهل سيناء دائما وأبدا فى خدمة قواتهم المسلحة وشرطتهم من أجل استقرار هذه البقعة الغالية على كل مواطن مصرى.

ونوه بأن الأنفاق التى تم تنفيذها تحت قناة السويس لتختصر زمن العبور للجانبين لمدة 20 دقيقة بحد أقصى، جعلت سيناء فى مرحلة جديدة من أهم مراحل التنمية عبر تاريخها القديم والحديث، مشيرا إلى تقديم أهالى سيناء الشكر للرئيس السيسى ليلا ونهارا على كل هذا الاهتمام بهم.

كما نوه بأن جنوب سيناء على موعد قريبا للإعلان عن مدينة سانت كاترين الجديدة، والتى تمثل نقلة نوعية فى السياحة المصرية، موضحا أن هذه المدينة ستكون بداية جديدة لمفهوم السياحة الدينية وغيرها فى مصر.

وأكد عطيوى أن الدعم المستمر من قبل الرئيس السيسى للقطاع السياحة جعل أثار وباء فيروس كورونا المستجد قليلة للغاية مقارنة بدول أخرى، حيث بدأت السياحة فى جنوب سيناء تعود إلى سابق عهدها بفضل دعم الرئيس السيسى والمشروعات العملاقة التى تتم على أرض سيناء، كما تضاعفت معدلات التنمية خلال الـ7 سنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء 5 أنفاق جديدة لربط سيناء بالوادى لتتضاعف التنمية 5 أضعاف.