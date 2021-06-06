مزاعم وردود على ادعاءات محمد لطفى.. الدولة ماضية ضد الأكاذيب

جدة - نرمين السيد - محمد لطفى.. المؤسس والمدير التنفيذى للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، أحد العقول التى تعمل على إثارة الفوضى، والبلبلة فى الشارع المصرى، ولعل أحداث نادى الصيد التى وقعت فى الأيام الأخيرة كشفت الوجه الخفى لمدعى الحرية، من خلال مزاعمه، هو وأعوانه، التى ليس لها أى أساس من الصحة، وهو ما نرصده فى السطور التالية.

الزعم:

حبس العشرات من أهالى عزبة نادى الصيد، وحبسهم بقرار من النيابة 15 يوما.

الرد:

جاء القبض على عدد من أهالى العزبة، بقرار من النيابة فعلًا، لكن هل تم القبض على الجميع؟!.. الجواب: بالطبع لا، فالقوات ضبطت من أثاروا الشغب، وتجمهروا فى الشارع، وقاموا بأعمال شغب، معطلين مصالح الناس العامة، بما يخالف الدستور والقانون.

الزعم:

محمد لطفى، ادعى أن هناك عددا من الأشخاص اختفوا قسريًا، فيما طالب بالإفراج عن أحد الأشخاص مؤخرًا، دون أن يقدم ما يفيد باختفاء أى منهم.

الرد:

الداخلية والأجهزة الأمنية، بل ومنظمات حقوق الإنسان ـ غير الممولة من الخارج ـ نفت وجود ما يسمى بـ الاختفاء القسرى فى مصر، وأن أى تحرك تجاه أى شخص يكون بقرار من النيابة، ووفقًا لأحكام القانون.

كما أن الداخلية نظمت ولأكثر من مرة، زيارات للسجون، بحضور وسائل إعلام أجنبية وعربية، ومنظمات حقوق إنسان عالمية، أكدت أن النزلاء يعاملون معاملة كريمة، وأنه لا يوجد اختفاء قسرى لأى شخص مهما كنت تهمته.

الزعم:

المحبوسون على ذمة قضية ما أسماه "خلية الأمل"، يتعرضون للتنكيل، ولا يستحقون الحبس، ويجب الإفراج عنهم.

الرد:

حقيقة الأمر، أن عناصر "خلية الأمل" وفى مقدمتهم زياد العليمى، ارتكبوا جرائم عدة منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وهو ما أثبتته المضبوطات التى أمسكت بها القوات خلال القبض على أعضائها.

كما أن تلك الخلية ارتكز مخططها على إنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد.

الزعم:

مشروعات الدولة المصرية، لا تجدى نفعا على المواطن، وليس لها فائدة.

الرد:

منذ 7 سنوات ومصر بدأت طريقها نحو التنمية بشكل غير مسبوق، وتعتبر مشروعات النقل خير دليل على ذلك، بل ربطت المحروسة من شرقها لغربها، ما عزز حركة التجارة الداخلية، وبالتالى النهوض بالاقتصاد، وهو ما ظهر خلال أزمة كورونا، فعلى الرغم من معاناة دول "تدعى أنها العظمى على الأرض" إلا أن مصر لم تعان يومًا من نقص فى السلع الغذائية، أو غيرها.

إلى ذلك، حققت مصر الاكتفاء الذاتى من البترول، بل وتعمل على تصديره، نفس الأمر ينطبق على قطاع الزراعة، والإنتاج الحيوانى.

غير ذلك، فالأعمى يرى قوة الدولة المصرية، فى التعامل مع القضايا الخارجية، ولعل تعامل مصر مع القضية الفلسطينية، مؤخرًا، خير دليل على ذلك، وهو ما يؤكد أن مصر ماضية فى طريقها نحو التقدم والتنمية، رغم ادعاءات أصحاب "السبوبة".