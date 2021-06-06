دروجبا يكشف عن بديله في الملاعب «صور»

نشر الكوت يفواري ديدييه دروجبا، رابع الهدافي التاريخين للفريق الإنجليزي تشيلسي، علي قصته الشخصية علي حساب إنستجرام، صورة لأبرز لاعبي المنتخب الوطني، وعن مستقبلة القادم في عالم كرة القدم أمادو ديالو.

جاءت صورة دروجبا، بطريقة إحتفال ديالو بعد هدفه مع المنتخب أمس، مكتوب عليها "تذكرو هذا الاسم أمادو ديالو 19، أول هدف مع المنتخب الوطني وانتظرو المزيد".

يلعب ديالو في مركز الهجوم الصريح، ويمتلك العديد من المميزات في هذا المركز، بطول قامة ورشاقتة في الإرتقاء، وسرعتة البديهية في تسجيل الأهداف، و الإعتماد عليه في مركز الهجوم للمنتخب الإيفواري بالرغم من صغر سنه، وتواجد العديد من الأسماء القوية في هذا المركز مع منتخب بلاده، يدل علي تفوقة ونجاحة.

من هو آدم ديالو ؟

يمتلك أمادو ديالو، صاحب الثمانية عشر عام، العديد من الخبرات، في عالم كرة القدم بالرغم من صغر سنه، ووصولة لمانشستر يونيتيد، من فريق مغمور في إيطاليا، ثم أتالانتا، وهو لم يبلغ ثمانية عشر عام، فهذا يدل علي قوتة البدنية ومهارتة في التحكم بالكرة.

ديالو إنتقل إلى إيطاليا وهو في سن صغير ولعب مع نادي بوكا باركو المغمور، ثم انضم لأتالانتا، ولعب معه لفرق الفئات السنية، قبل الإنتقال للفريق الإنجليزي مانشستر يونايتد في يناير الماضي.

نتيجة منتخب كوت ديفوار وبوركينا فاسو

حقق منتخب كوت ديفوار، الفوز علي منتخب بوركينا فاسو، أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء ودي جمع بين الفريقين، استعداد لبطولة امام أفريقيا 2021 كاميرون، في لقاء شهد علي تألق امادو ديالو في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.

سجل الهدف الأول في المباراة لاسينا تراوري، لاعب منتخب بوركينا فاسو، في الدقيقة السادسة عشر من عمر المباراة، عاد المنتخب الإفواري في الدقيقة الثانية والسبعون، بتسجيل هدف التعادل في المباراة، وجاء صغير السن أمادو ديالو، بتسجيل الهدف الثاني لمنتخب بلاده، وهدف الفوز في المباراة في الدقيقة السابعة من الوقت البدل ضائع من اللقاء.