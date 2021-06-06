رباعي الزمالك يؤدي تدريبات تأهلية في « الجيم»استعداداً لمواجهة أسوان

/634842/رباعي-الزمالك-يؤدي-تدريبات-تأهلية-في--الجيماستعدادا-لمواجهة-أسوان

ويعاني إمام من إصابة في العضلة الضامة في حين يعاني عبد الشافي من إصابة بشد في السمانة، بينما يؤدي شيكابالا وحفني التدريبات التأهيلية وفقا للبرنامج الموضوع لهما من قبل الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

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ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ومن ناحيه اخري يدرس الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية لحين استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ضغط الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال مران أمس على الجانب البدني للاعبين لرفع معدلات لياقتهم البدنية، كما عقد عدة جلسات مختلفة خلال تدريبات الفريق مساء أمس السبت، وذلك من أجل التنسيق للمرحلة المقبلة في ظل توقف مسابقة الدوري الممتاز بسبب الأجندة الدولية .

ومن جانب آخر حرص محمد عواد حارس مرمى الزمالك على أداء بعض التدريبات الإضافية عقب انتهاء مران الفريق، اليوم أمس السبت.

وأدى عواد تدريباته تحت قيادة أيمن الطويل مدرب فريق 2003 بالقلعة البيضاء، الذي تولى تدريب الحراس لحين عودة البرازيلي أرتو أوليفيرا مدرب حراس مرمى الفريق، ويؤدي محمد عواد تدريبات إضافية من أجل زيادة معدلات لياقته البدنية.

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية مختلفة تحت إشراف فيرناندو مدرب الأحمال بالفريق ومعاونه أحمد عصمت، تحت أنظار كارتيرون المدير الفني للفريق، ومن جانب آخر اجتمع كارتيرون مع جهازه المعاون، أسامة نبيه المدرب العام للزمالك وأحمد عبد المقصود المدرب المساعد لمناقشة بعض الأمور الفنية للفريق، فيما عاد محمود علاء لاعب الفريق للتدريبات الجماعية بعد استكمال شفاءه.

أسامة نبية

وأوضح أسامة نبيه المدرب العام للزمالك أن المدير الفني سيحسم قراره في الأمر، ويناقش كل الاحتمالات مع الجهاز المعاون، في خوض الفريق الأول بالزمالك مباراة ودية قبل لقاء أسوان في الدوري.

الجدير بالذكر أن اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق الجونة اللقاء الذي انتهي بالتعادل السلبي.