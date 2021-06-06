البرلمان: مدير مكتب محافظ سوهاج«صيدلي درجة تانيه» يحصل علي 400 ألف جنيه مكافأت

/634843/البرلمان-مدير-مكتب-محافظ-سوهاجصيدلي-درجة-تانيه--يحصل-علي-400-ألف-جنيه-مكافأت

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موازنة عدد من المحافظات للسنة المالية الجديده ٢٠٢١/٢٠٢٢ وناقشت الموازنة بمحافظة سوهاج بحضور احمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج

فساد مالي بالمحافظة

وقال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة خلال مناقشة موازنة سوهاج ان هناك اهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع اموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية وعدالة مع اموال الدولة وترشيد الإنفاق، وضرب سالم مثلا لذلك.

حيث اكد ان مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالاشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصرة منها عدد١٢ لجنة وحصل علي مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ الف جنية .

وقال النائب مصطفى سالم خلال كلمته باللجنة انه يجب محاسبة المانح لهذة المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذة المبالغ .

تشكيل لجنة

و بناء علي ذلك اوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على اساسها اختيار اعضاء اللجان المشكله بالمحافظات ومعايير توزيع المكافات المبالغ المالية المنصرفة لهم ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لاعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافأت بدون معايير قانونية و بدون وجه حق مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا الامر ،

على ان تقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بقرارا تشكيل اللجنة خلال يومين و بتقرير ها خلال ١٥ يوم من تاريخه.

مراجعة المبالغ المنصرفة

واكدت ممثل المالية خلال الاجتماع انهم متفقين تماما مع ما ذكرة النائب مصطفي سالم وأنهم سيبدؤن فورا في تشكيل اللجان والعمل علي مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة .

يذكر ان موازنة سوهاج في العام المالي الحديد كان مطلوب اثنين مليار وأربعمائة خمسة وسبعون مليون جنيه الا انه تم اعتماد اثنين مليار وثلاثة واربعون مليون بنقص قدرة أربعمائة اثنان وثلاثون مليون جنيه .