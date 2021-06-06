خاص.. تفاصيل عرض الزمالك الأخير لـ فرجاني ساسي «فيديو»

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أصبح رحيل فرجاني ساسي عن صفوف نادي الزمالك شبه نهائي بعد أن أنتشرت أنباء خلال الأيام الماضية تشير إلى إنتقال الدولي التونسي لصفوف الريان القطري وهو السبب وراء عدم تجديد عقد اللاعب حتى الأن والذي ينتهى مع نهاية الموسم الحالي و بالتالي يحق له الإنتقال لأي نادي بشكل حر ومجاني، وينفرد دوت الخليج بتفاصيل عرض الزمالك الأخير للتجديد مع اللاعب.

وعلم دوت الخليج الزمالك يعرض على فرجاني ساسي ما يقرب من 2 مليون دولار شاملة الإعلانات والمنح من أجل التجديد مع القلعة البيضاء في ظل رغبة الفارس الأبيض في الحفاظ على القوام الأساسي للنادي الأبيض وعلى رأسهم الدولي التونسي والتي رفض خلال الفترات الماضية التجديد للقلعة البيضاء الأمر الذي يعني رحيله بشكل رسمي وحر نهاية الموسم مالم يقدم بتجديد تعاقده.

تفاصيل عقد الزمالك الأخير لفرجاني ساسي

وينفرد دوت الخليج بتفاصيل الزمالك الاخير مع فرجاني ساسي من أجل الإستمرار داخل جدران ميت عقبة والتي جاءت كالتالي:

- مليون و400 ألف دولار راتب للاعب خلال فترة تعاقده مع النادي الأبيض وهو نفس الراتب التي يتقاضاه في الوقت الحالي.

- 150 ألف دولار منحة تعاقد للاعب

- 370 ألف دولار قيمة إعلانات يتحصل عليهم اللاعب نظير القيام بحملات إعلانية ودعائية لأحد الشركات الخاصة والتي يرأسها أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك الحالي.

ويبلغ إجمالي المبلغ الذي عرضه مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب على اللاعب فرجاني ساسي مليون و 920 ألف دولار أي مايقرب من مليوني دولار من أجل إتمام التعاقد مع الدولي التونسي للإستمرار في صفوف الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة.

هل يرحل ساسي للدوري القطري ؟!

وأرتبط أسم فرجاني ساسي لاعب الزمالك بالإنتقال لصفوف نادي الريان القطري خلال الأيام الماضية في ظل عدم تجديد اللاعب مع الفارس الأبيض لتعاقده مع القلعة البيضاء على الرغم من رغبة مجلس الإدارة في إتمام التعاقد، الأمر الذي يبرهن على رحيل ساسي بشكل شبه نهائي عن القلعة البيضاء.

ومن المقرر ان يتحدد الموقف النهائي لفرجاني ساسي سواء بالبقاء أو بالرحيل عن صفوف نادي الزمالك خلال الفترات المقبلة بعد العودة من التوقف الدولي.