مصطفي بكري لـ دوت الخليج: نرحب بقانون فصل الموظفين الإخوان ولكن نحذر من عدم الدستورية«فيديو»

/634845/مصطفي-بكري-لـ-تحيا-مصر-نرحب-بقانون-فصل-الموظفين-الإخوان-ولكن-نحذر-من-عدم-الدستوريةفيديو
قال النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، اننا جميعا متفقون على تجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف بالدولة المصرية، موضحا أنه قام بطرح هذا الأمر سابقا على وزير النقل المهندس كامل وزير بالبرلمان.
الرجوع إلى القضاء
وأضاف النائب مصطفى بكري في تصريحاته لموقع دوت الخليج أننا في حاجة إلى أن تكون مرجعيتنا للقضاء المصري، حتى لا يكون هناك شبهة عدم الدستورية، كما يجب أن يكون هناك تعريفات أكثر للجنة والموظف العمومي حتى لا نتفاجيء مستقبلا بوجود صدامات.
وأشار النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، إلى أهمية وجود ضمانات قضائية كافية لفصل الموظف، منوها إلى ضرورة وجود دقة في الأمر حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.
وأوضح بكري أن مشروع القانون المقدم من النالئب الدكتور علي بدر والذي يقضي بفصل الإخوان، يعطي فرصة للدولة للقضاء على كل من يتأمر او يخطط بطريقة لأمور سيئة، سريطة الإحتكام للقضاء والرجوع للعدالة.
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى ، فى اجتماعها الأحد على مشروع بتعديل قانون ١٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى، المقدم من النائب على بدر وأكثر من 60 نائب من حيث المبدأ .
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