تضامن النواب تطالب بدعم صندوق مكافحة المخدرات بـ«فلوس غسيل الأموال »

/634847/تضامن-النواب-تطالب-بدعم-صندوق-مكافحة-المخدرات-بـفلوس-غسيل-الأموال

قال النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، ستحضر أمام اللجنة غدا الاثنين، لمناقشة كافة الملفات بشأن صندوق مكافحة وعلاج الادمان.

جاء ذلك فى تصريحات له اليوم الأحد، مؤكدا علي أن مصر لاتخجل من المكاشفة والمواجهة وهذا ماحدث من خلال تحقيق معدلات طيبة فى مواجهة تلك الكارثة المدمرة موضحا أن النسب تحركت إلى الأدنى دليل على نشاط الصندوق حيث نسبة التعاطى بلغت 10% حتى عام 2015 ووصلت إلى 5.9% ونسبة الادمان من 3% إلى 2.4% وكذلك نسبة تعاطى سائقى الحافلات وكانت 12% وبلغت حتى عام 2021 1.8% وغيرها من النسب التى انخفضت خلال الاعوام الماضية قائلا:" تحية إلى تلك المنظومة الناجحة ولكن نطمع إلى مواجهة تلك الظاهرة واختفاء تلك النسبة تماما ونجاح هذا الصندوق هو باب أمل لمواجهة تلك الظاهرة".

وأوصت اللجنة وزير المالية بتخصيص جزء من حصيلة عقوبة غسيل الاموال والمتعلقة بالمخدرات أن تؤول إلى الصندوق دعما للصندوق ومخاطبة رئيس مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بضرورة مناقشة الموازنة الخاصة بالصندوق داخل لجنة التضامن وبحث الاصول الغير مستغلة لتكون مراكز للصندوق لدعم انتشاره على مستوى الجمهورية.