/634846/ضياء-رشوان-أصدرنا-24-كتاب-مختص-بالشأن-الإفريقي-وعلاقتنا-بهم-ليست-عابرة

تحدث الكاتب الصحفى، ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، عن الدور الذى تلعبه الهيئة فى أفريقيا، مؤكدًا على السعى الدائم لمد تأثير الإعلام فى القارة الإفريقية.

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات: أصدرنا 24 كتاب باللغات الحية

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان:" لدينا عدد من الأنشطة فى عدد من الدول الإفريقية، بل وكنا طرف فى العديد من الفعاليات التى أقيمت فى مصر سواء ترأسها للاتحاد الإفريقي أو استضافتُنا للأمم الأفريقية، وكان هناك تنسيق مشترك مع جميع ومختلف الهيئات.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، ضياء رشوان:" تم إصدار عدد من الكتب المتصلة بالشأن الإفريقيى، وتم ترجمتها باللغات الفرنسية و الإنجليزية.

ضياء رشوان: وزعنا الكتب بنفس اللغة الذى تتبعها الدولة

وتابع الكاتب الصحفيين، ضياء رشوان:" الكتب التى تم إصدارها تم توزيعها فى تلك الدول بلغة الدولة نفسها".

وأضاف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان:" تلك الكتب لهم وظيفتين، الأولى ذات طابع سياسي رمزى دبلوماسي مهم، والآخر إشعار الجانب الإفريقي أن دولهم مهمة وإثبات لوجودنا الوجداني فى قلب القارة الإفريقية".

واستكمل رئيس الهيئة العامة للاستعلامات حديثه:" توزيع تلك الإصدارات المكتوبة، للمهتمين والمتخصصين فى الشؤون الإفريقية، ودورنا توزيع المطبوعات ذات المعرفة الدقيقة، للتصدى لتلك الاجتهدات التى قد تضُر، كما أن الزيارات الرئاسية للدول الإفريقية كان يتم دراستها بعمق، ووضع تقارير موسعة بشأنها، وذات طابع تحليلي لمدها للوسائل الإعلام الأجنبية".

وأختتم:” الكتب لها وظيفتين الأولى ذات طابع رمزى سياسي دبلوماسي مهم، وهو إشعار الجانب الإفريقى أن دولهم مهمة وليست بالنسبة لمصر مجرد فلكلور أو علاقة عابرة، بل موجودين فى العمق الإفريقي”.