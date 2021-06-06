/634848/بعد-إعلان-النواب-زيادة-استخدامها-في-الإنتحار--توصيات-هامة-لزراعة-البرلمان-بشأن-حبة-الغلة

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بعدد من التوصيات الهامة لمواجهة استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال " حبة الغلة" في الإنتحار.

توصيات اللجنة

وأكدت اللجنة في توصياتها، على تفعيل الضوابط التي اتخذتها من قبل لجنة المبيدات الزراعية فيما يخص تقنين استخدام الأقراص المستخدمة في تخزين الغلال، وتشديد الرقابة على محلات المبيدات وغيرها من المحال التي تبيع تلك الأقراص، وتحرير محاضر للمخالفين. كما أوصت بإفادة اللجنة، ببيان من وزارة الصحة والطب الشرعى بوزارة العدل، عن الحالات التي توفيت بسبب استخدام تلك الأقراص، وبيان من وزارة الزراعة عن الكميات التي تم ضبطها من الأقراص بالمخالفة للضوابط.

وأوصت اللجنة أيضا، بتكثيف الحملات من جانب وزارة الزراعة والصحة لتقنين استخدام تلك الأقراص، وكذلك أوصت وزارة الأوقاف باثارة خطورة استخدام تلك الأقراص عبر منابر المساجد، وتوعية الشباب من خطورة استخدامها لاسيما وان الإنتحار أمر محرم شرعا. وأيضا، أوصت اللجنة جهات الدولة المختلفة بالبحث عن الأسباب الحقيقية وراء الانتحار.

جاء ذلك اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب نبيل عسكر، سحر معتوق، بلال النحال، بشأن عدم حظر بيع حبة الغلة السامة المستخدمة كمبيد حشري لحفظ الغلال، وسوء استغلاها مما يؤدى للتسبب في وفاه الكثير من المواطنين.

وطالب النائب بلال النحال، بحل جذرى لتداول تلك الأقراص في المحال بالبحيرة، مشيرا الى انتشار حالات الانتحار في البحيرة بسبب تلك الأقراص، نظرا لانها وسيلة سهلة للانتحار قاإلا، " عندى اتنين كانوا بيحبوا بعض وانتحروا باستخدام تلك الأقراص في نفس اللحظة، وهما بيتكلموا مع بعض في التليفون وخدوا الحباية مع بعض"

وقال الدكتور عادل دياب مراقب عام الأغذية بوزراة الصحة، لدينا عمدنا تشريعات تمنع وجود أى مبيدات زراعية في محلات الأغذية خاصة أقراص الغلة، وان ما يتعلق بوزارة الصحة في ذلك الموضوع هو محلات الأغذية فقط، وانما محلات بيع المبيدات تابعة لرقابة وزارة الزراعة.

وقال الدكتور مصطفى عبد الستار، أمين لجنة المبيدات في وزارة الزراعة، ان تلك الأقراص يتم استيرادها من الخارج، ولا بديل لها مناسب في تخزين الغلال، وان هناك عدد من الضوابط لاستخدامها وتداولها.

وعقب النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى، ان وقف استيراد تلك الأقراص لن يحل الأزمة، لاسيما وأنه لابديل لها كما ذكر ممثل وزارة الزراعة، كما أنه لن يمنع من يريد الانتحار، قائلا:" اللى عاوز ينتحر هينتحر، ممكن يطلع يرمى نفسه من الدور العاشر" وأكد على أهمية البحث عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الشباب للانتحار، مشيرا الى ان ذلك هو الأهم.