غدًا.. وزير التضامن أمام البرلمان لمناقشة ملفات صندوق مكافحة الإدمان

جدة - نرمين السيد - قال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدكتورة نفين القباج، وزيرة التضامن، ستحضر أمام اللجنة غد الإثنين، لمناقشة كل الملفات بشأن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.





وأضاف فى تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن مصر لاتخجل من المكاشفة والمواجهة وهذا ما حدث من خلال تحقيق معدلات طيبة فى مواجهة تلك الكارثة المدمرة، موضحًا أن النسب تحركت إلى الأدنى دليل على نشاط الصندوق حيث نسبة التعاطى بلغت 10% حتى عام 2015، ووصلت إلى 5.9% ونسبة الادمان من 3% إلى 2.4%، وكذلك نسبة تعاطى سائقى الحافلات وكانت 12%، وبلغت حتى عام 2021 1.8% وغيرها من النسب التى انخفضت خلال الأعوام الماضية قائلا:" تحية إلى تلك المنظومة الناجحة ولكن نطمع إلى مواجهة تلك الظاهرة واختفاء تلك النسبة تماما ونجاح هذا الصندوق هو باب أمل لمواجهة تلك الظاهرة". وأوصت اللجنة وزير المالية بتخصيص جزء من حصيلة عقوبة غسيل الأموال والمتعلقة بالمخدرات، أن تؤول إلى الصندوق، ومخاطبة رئيس مجلس النواب ولجنة الخطة والموازنة بضرورة مناقشة الموازنة الخاصة بالصندوق داخل لجنة التضامن، وبحث الأصول الغير مستغلة لتكون مراكز للصندوق لدعم انتشاره على مستوى الجمهورية.

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